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PaySpaceMagazine

Що означає покупка складу у Dragon Capital для EVA та її клієнтів

24.02.2025 15:20
Микола Деркач
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20 лютого ТОВ «РУШ» (мережа магазинів EVA) завершило угоду з придбання логістичного комплексу ДП СК Омега-1 Логістик у Броварах у інвестиційної компанії Dragon Capital

Що означає покупка складу у Dragon Capital для EVA та її клієнтів

Що означає покупка складу у Dragon Capital для EVA та її клієнтів Фото: freepik.com

Про це повідомили у пресслужбі EVA.

Зазначається, що придбання об’єкту зумовлене стрімким розширенням напряму електронної комерції – збільшенням асортименту та кількості замовлень в інтернет-магазині EVA.UA.

«З третього кварталу цього року ми плануємо розпочати переобладнання об’єкту, придбаного у Dragon Capital. У 2026 році плануємо перенести туди свій склад, який обслуговуватиме роздрібну мережу EVA в центральних областях України», – розповіла виконавча директорка ТОВ «РУШ» Ольга Шевченко.

Наразі EVA вже має у Броварах розподільчий центр площею близько 43 000 м² (з урахуванням мезонінів). Зараз він розділений на склад, що обслуговує роздрібну мережу (близько 22 000 м²), і склад e-com (близько 21 000 м²). Після переобладнання об’єкту, придбаного у Dragon Capital, який має площу 19 119 м², свій нинішній розподільчий центр компанія планує повністю віддати під потреби напряму e-com.

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«Для нас дуже важливо було знайти об’єкт саме поблизу діючого складу, щоб зберегти команду працівників у Броварах. Розташування комплексу ДП «СК Омега-1 Логістик» в цьому плані було ідеальним, адже ми просто переведемо людей працювати за іншою адресою в межах міста», – додала виконавча директорка EVA.

Нагадаємо, що EVA увійшла до списку компаній, які сплатили найбільше податків серед торговельних мереж у 2024 році.

Також компанія зайняла місце серед переможців фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2024 у номінації «Найкращий мобільний застосунок у e-commerce і ритейлі».

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Рубрики: E-commerceНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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