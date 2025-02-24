Що означає покупка складу у Dragon Capital для EVA та її клієнтів

20 лютого ТОВ «РУШ» (мережа магазинів EVA) завершило угоду з придбання логістичного комплексу ДП СК Омега-1 Логістик у Броварах у інвестиційної компанії Dragon Capital

Про це повідомили у пресслужбі EVA.

Зазначається, що придбання об’єкту зумовлене стрімким розширенням напряму електронної комерції – збільшенням асортименту та кількості замовлень в інтернет-магазині EVA.UA.

«З третього кварталу цього року ми плануємо розпочати переобладнання об’єкту, придбаного у Dragon Capital. У 2026 році плануємо перенести туди свій склад, який обслуговуватиме роздрібну мережу EVA в центральних областях України», – розповіла виконавча директорка ТОВ «РУШ» Ольга Шевченко.

Наразі EVA вже має у Броварах розподільчий центр площею близько 43 000 м² (з урахуванням мезонінів). Зараз він розділений на склад, що обслуговує роздрібну мережу (близько 22 000 м²), і склад e-com (близько 21 000 м²). Після переобладнання об’єкту, придбаного у Dragon Capital, який має площу 19 119 м², свій нинішній розподільчий центр компанія планує повністю віддати під потреби напряму e-com.

Цікаве по темі: Глобальні інвестиції у фінтех досягли семирічного мінімуму — KPMG

«Для нас дуже важливо було знайти об’єкт саме поблизу діючого складу, щоб зберегти команду працівників у Броварах. Розташування комплексу ДП «СК Омега-1 Логістик» в цьому плані було ідеальним, адже ми просто переведемо людей працювати за іншою адресою в межах міста», – додала виконавча директорка EVA.

Нагадаємо, що EVA увійшла до списку компаній, які сплатили найбільше податків серед торговельних мереж у 2024 році.

Також компанія зайняла місце серед переможців фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2024 у номінації «Найкращий мобільний застосунок у e-commerce і ритейлі».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Впровадження банками стейблкоїнів: як ця перспектива вплине на ринок

PayPal дозволить використовувати свій стейблкоїн для міжнародних переказів

5 шахрайських схем із ШІ, які залишатимуться актуальними у 2025