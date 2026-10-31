НБУ хоче змінити правила обігу електронних грошей: що відомо

Національний банк пропонує оновити правила обігу електронних грошей в Україні. Норми планують привести у відповідність до законодавства Європейського Союзу в межах подальшої інтеграції українського платіжного ринку з європейським

Про це повідомляє Національний банк України.

Що планує змінити НБУ

Регулятор виніс на обговорення зміни до правил, які визначають порядок випуску електронних грошей та проведення операцій із ними.

Йдеться про Положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними, затверджене постановою НБУ №210. Документ регулює роботу емітентів електронних грошей, електронних гаманців, порядок проведення платежів, а також випуск і погашення електронних грошей.

Мета нових змін — наблизити українські вимоги до норм Європейського Союзу та усунути розбіжності між національним і європейським регулюванням платіжного ринку.

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Як електронні гроші працюють зараз

За чинним законодавством електронні гроші для використання в Україні випускаються у гривні. Їх емітент бере на себе зобов’язання погасити такі кошти на вимогу користувача.

Електронні гроші можна зберігати в електронному гаманці та використовувати для платіжних операцій. При цьому емітент не має права безпідставно обмежувати право користувача на погашення електронних грошей, а їх погашення здійснюється за номінальною вартістю.

Важливо, що електронні гроші не є криптовалютою. Також їх не варто плутати з цифровими грошима Національного банку, зокрема проєктом е-гривні. Це окремі категорії платіжних інструментів із різним правовим статусом.

Запропоновані НБУ зміни наразі ще не набрали чинності. Після громадського обговорення регулятор може скоригувати проєкт перед остаточним затвердженням.

Редакція PSM звертає увагу, що оновлення правил обігу електронних грошей є частиною ширшого процесу адаптації українського фінансового законодавства до вимог ЄС. Для користувачів практичні зміни залежатимуть від остаточної редакції постанови НБУ.

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