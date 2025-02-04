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PaySpaceMagazine

Diia.City United проведе ряд заходів «ОдноРік», об’єднавши технологічну спільноту України

04.02.2025 18:00
Микола Деркач
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На початку лютого у Києві відбудеться серія заходів «ОдноРік», присвячених першій річниці бізнес-спілки Diia.City United, засновники якої — найбільші українські технологічні компанії — Ajax Systems, Genesis, MacPaw, Monobank, Netpeak Group, Roosh

Diia.City United проведе ряд заходів «ОдноРік», об’єднавши технологічну спільноту України

Diia.City United проведе ряд заходів «ОдноРік», об’єднавши технологічну спільноту України Фото: diiacityunited.org

«Місія Спілки — зробити Україну простором, звідки технологічні бізнеси зростають глобально. В ОдноРік Diia.City United ми зберемо разом стартапи, інвесторів та підприємців, щоб створити нові можливості для спільного розвитку та зростання», — йдеться у повідомленні пресслужби.

Протягом двох днів ключові гравці ринку зберуться, щоб підбити підсумки минулого року, обговорити основні виклики та перспективи розвитку, а також налагодити ефективну взаємодію між бізнесом, інвесторами та владою.

Ключові заходи серії «ОдноРік»:

  • GO UNITED (7 лютого) — підсумковий івент для лідерів технологічного бізнесу, на якому обговорюватимуться головні тренди, виклики та перспективи розвитку tech-сфери. Заплановані панельні дискусії, виступи топменеджерів провідних компаній та обговорення майбутніх напрямів цифрової трансформації в Україні.
  • Startup Day (6 лютого) — подія для стартапів, інвесторів і підприємців, що включатиме воркшопи, панельні дискусії, пітчинг-формати та нетворкінг. Учасники зможуть представити свої інноваційні проєкти, знайти потенційних партнерів та отримати експертні поради щодо залучення інвестицій.
  • Діалоги з владою (6 лютого) — закрита зустріч, присвячена конструктивному діалогу між технологічним бізнесом і державними органами. Учасники матимуть змогу обговорити актуальні регуляторні питання, виклики та можливості розвитку бізнес-сфери в Україні.

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Організатори заходів зазначають, що «ОдноРік» — це не просто підсумок першого року діяльності Diia.City United, а й старт майбутніх ініціатив, спрямованих на підтримку та розвиток українського tech-сектору. Очікується, що захід приверне увагу не лише українських компаній, а й міжнародних партнерів, зацікавлених у співпраці з українським ринком.

«За цей час ми стали потужною спільнотою з понад 110 технологічних компаній, що підтримують економіку, допомагають ЗСУ та інвестують в майбутнє країни. У стратегічній раді Спілки — 18 CEO та фаундерів найбільших технологічних компаній України. Ми хочемо подякувати всім за спільнодію та надихнути на нові звершення. Запрошуємо на “ОдноРік”», — зазначається у одному з анонсів.

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Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїТехнологіїБізнес
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