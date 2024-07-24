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Конференція TechFin Expert Summit 2024 розпочнеться вже завтра

24.07.2024 13:02
Микола Деркач
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У Києві 25 липня розпочнеться одна з найбільших конференцій на українському фінансовому ринку — TechFin Expert Summit 2024. Під одним дахом зберуться представники державних органів, бізнесу та FinTech. Приєднуйтесь та купуйте квиток за посиланням

Конференція TechFin Expert Summit 2024 розпочнеться вже завтра

На заході учасники обговорять такі питання, як віртуальні активи, кібербезпека, AI-інструменти для фінтеху, платіжні тренди тощо. Провідні експерти ринку приймуть участь у двох пекельних дискусіях. На вас чекають кейси та інсайти, які допоможуть масштабувати бізнес та покращити клієнтський досвід.

  • Старт події: 25 липня; початок — 9:00, завершення — 21:30.
  • Місце проведення: Unit City, Кампус B12, м. Київ, вул. Дорогожицька, 3.

Ознайомтесь детальніше з програмою заходу та спікерами на офіційній сторінці.

Це унікальна подія, яка дозволить бізнесу налагодити діалог з фінансовим сектором та державою, а провідним експертам обмінятися досвідом та отримати нові інсайти. Під час заходу експерти обговорять головні платіжні тренди, поділяться власними кейсами щодо виходу на міжнародні ринки, розглянуть сценарії розвитку сфери технологій та перспективи кооперації з державою.

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Захід пройде за участі Національного банку, Міністерства цифрової трансформації України, провідних гравців фінтех-ринку.

Спонсори та партнери:

  • Raiffeisen Bank (FinTech партнер);
  • Tranzzo (TechFin партнер);
  • AML.point (RegTech партнер);
  • Akurateco (Payment Orchestration Partner);
  • PSP Platon (платіжний партнер);
  • Jack Daniel’s (партнер заходу);
  • Moneyveo (партнер);
  • iPay.ua (партнер);
  • Укрексімбанк (партнер);
  • Trustee (партнер);
  • SPEKA (інформаційний партнер);
  • EBA (інформаційний партнер);
  • Rozetka Pay (інформаційний партнер);
  • ЄМА (інформаційний партнер);
  • Асоціація українських банків (інформаційний партнер);
  • Мінфін (інформаційний партнер);
  • Finance.ua (інформаційний партнер);
  • EASE (інформаційний партнер);
  • LIGA ZAKON (інформаційний партнер).

Чому TechFin Expert Summit:

  • провідні експерти фінансового сектору;
  • дві пекельні дискусії про головні платіжні тренди;
  • відкритий диалог бізнеса та представників держсектору;
  • огляд інновацій та кейсів для масштабування вашого бізнесу та вдосконалення продукту;
  • нетворкінг, мета якого  обмін інсайтами та залучення нових партнерів..

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Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїТехнологіїБізнес
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