close-btn
PaySpaceMagazine

У Києві пройде форум «Бізнес без паперу» про досвід у сфері цифровізації

04.11.2024 13:10
Дарія Шуть
Читати росiйською

Щорічно форум «Бізнес без паперу» збирає провідних представників бізнесу, лідерів думок та державного сектору. Цього разу учасники поговорять про те, що об’єднує українські компанії та діджитальний світ. А саме: які цінності рухають цифровізацію вперед

Форум «Бізнес без паперу»

Фото: biznes-bez-paperu.com.ua

Форум «Бізнес без паперу» буде корисний керівникам, директорам з інформаційних технологій, юристам, бухгалтерам, підприємцям, та всім, хто цікавиться підвищенням ефективності, спрощенням та автоматизацією процесів.

У перший день форуму, 5 листопада, компанії Bosch, мережа «Рост», Hotline.finance та інші поділяться власним досвідом переведення бізнес-процесів в електронний формат. Розкажуть, як цифровізація вивільняє додаткові ресурси для компанії та працівників. Учасники обговорять законодавчі зміни, використання штучного інтелекту у роботі та розберуть найбільш поширені помилки підприємців.

А 8-го листопада, зокрема Міністерство оборони, «ТАС АГРО», мережа «Антошка» розкажуть, як позбуваються паперів у роботі. Різні галузі українського бізнесу об’єднаються на одному майданчику, аби цифрових практик на ринку стало більше.

Форум відбудеться у двох форматах:

  • 5 листопада – онлайн-трансляція;
  • 8 листопада – офлайн у Києві, КВЦ «Парковий».

Зареєструватися може кожен за донат за посиланням.

Читайте також: Асоціація «ЄМА» проведе Open Finance & Payments Summit 2024 в Києві

Серед спікерів цьогорічного форуму «Бізнес без паперу»:

  • Оксана Ферчук, радниця патронатної служби міністра оборони;
  • Петро Оленич, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO);
  • Володимир Ігонін, партнер, керівник корпоративної практики ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»;
  • Михайло Смокович, податковий консультант, автор контенту про податки для ФОП;
  • Антон Скоков, керівник сервісу цифрових рішень для бізнесу «Вчасно»;
  • Тарас Гошовський, директор з інформаційних та диджитал технологій «МХП»;
  • Олексій Миропольський, комерційний директор платіжного сервісу RozetkaPay;
  • Аліна Дикуха, маркетинг та PR директорка Львівський ІТ Кластер & ІТ Arena.

Запрошений гість – комік та волонтер Василь Байдак із сольним стендап-виступом.

Організатором заходу є сервіс цифрових рішень для бізнесу «Вчасно» у партнерстві з благодійним фондом Сергія Притули.

Наприкінці форуму на відвідувачів чекає благодійна лотерея та аукціон. Організатори підготували унікальні лоти, приміром, легендарні світлини Ліберових та «Ореста», боксерські рукавиці з підписом Олександра Усика. А також командні лоти, такі як екскурсія в Академію патрульної поліції.

Всі зібрані кошти з квитків, аукціону, благодійної лотереї підуть на купівлю модульного будинку для родини, чия домівка була зруйнована окупантами.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

В Україні розпочали впровадження 5G

У Дії з’явиться нова послуга для бізнесу

Український CLOTEX-HUB приєднався до Європейської мережі цифрових хабів

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїТехнології
google news
Новини по темі
На Digital Retail Forum 2024 зустрінуться лідери ритейлу та цифрових технологій 30.10.2024

На Digital Retail Forum 2024 зустрінуться лідери ритейлу та цифрових технологій
2 дні про кращі CFO-практики: Що в програмі Форуму Фінансових Директорів України? 16.10.2024

2 дні про кращі CFO-практики: Що в програмі Форуму Фінансових Директорів України?
Як керувати репутацією медичної клініки та зберегти довіру пацієнтів: мітап від Netpeak 15.10.2024

Як керувати репутацією медичної клініки та зберегти довіру пацієнтів: мітап від Netpeak
У Києві відбудеться Digital Enterprise Forum 2024 09.10.2024

У Києві відбудеться Digital Enterprise Forum 2024
Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку 30.09.2024

Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку
Від практиків для лідерів: експерти агентства Netpeak розкриють ефективні маркетингові інсайти в e-commerce 30.09.2024

Від практиків для лідерів: експерти агентства Netpeak розкриють ефективні маркетингові інсайти в e-commerce
Вибір редакції
Всі
Від ідеї до революції: історія Віталіка Бутеріна та його вплив на світ криптовалют
ТОП статей 31.10.2024

Від ідеї до революції: історія Віталіка Бутеріна та його вплив на світ криптовалют

 Як змінювалася інфляція в Україні у 2024 році та чого очікувати — аналітика
ТОП статей 29.10.2024

Як змінювалася інфляція в Україні у 2024 році та чого очікувати — аналітика
Останні новини
Сьогодні  13:10

У Києві пройде форум «Бізнес без паперу» про досвід у сфері цифровізації

 Сьогодні  13:00

Telegram представить 10 нових функцій для мінізастосунків

 Сьогодні  12:20

Капіталізація одного з мемкоїнів різко зросла завдяки Ілону Маску

 Сьогодні  11:40

В Україні розпочали впровадження 5G

 Сьогодні  11:00

ПриватБанк запустив кешбеки за перекази через RemitBee

 Сьогодні  10:20

В Укрзалізниці призначили нового керівника Пасажирської компанії

 Сьогодні  9:40

НБУ створив окрему сторінку про е-гривню

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber