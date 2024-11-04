У Києві пройде форум «Бізнес без паперу» про досвід у сфері цифровізації

Щорічно форум «Бізнес без паперу» збирає провідних представників бізнесу, лідерів думок та державного сектору. Цього разу учасники поговорять про те, що об’єднує українські компанії та діджитальний світ. А саме: які цінності рухають цифровізацію вперед

Форум «Бізнес без паперу» буде корисний керівникам, директорам з інформаційних технологій, юристам, бухгалтерам, підприємцям, та всім, хто цікавиться підвищенням ефективності, спрощенням та автоматизацією процесів.

У перший день форуму, 5 листопада, компанії Bosch, мережа «Рост», Hotline.finance та інші поділяться власним досвідом переведення бізнес-процесів в електронний формат. Розкажуть, як цифровізація вивільняє додаткові ресурси для компанії та працівників. Учасники обговорять законодавчі зміни, використання штучного інтелекту у роботі та розберуть найбільш поширені помилки підприємців.

А 8-го листопада, зокрема Міністерство оборони, «ТАС АГРО», мережа «Антошка» розкажуть, як позбуваються паперів у роботі. Різні галузі українського бізнесу об’єднаються на одному майданчику, аби цифрових практик на ринку стало більше.

Форум відбудеться у двох форматах:

5 листопада – онлайн-трансляція;

8 листопада – офлайн у Києві, КВЦ «Парковий».

Зареєструватися може кожен за донат за посиланням.

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Серед спікерів цьогорічного форуму «Бізнес без паперу»:

Оксана Ферчук , радниця патронатної служби міністра оборони;

, радниця патронатної служби міністра оборони; Петро Оленич , заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO);

, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO); Володимир Ігонін , партнер, керівник корпоративної практики ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»;

, партнер, керівник корпоративної практики ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»; Михайло Смокович , податковий консультант, автор контенту про податки для ФОП;

, податковий консультант, автор контенту про податки для ФОП; Антон Скоков , керівник сервісу цифрових рішень для бізнесу «Вчасно»;

, керівник сервісу цифрових рішень для бізнесу «Вчасно»; Тарас Гошовський , директор з інформаційних та диджитал технологій «МХП»;

, директор з інформаційних та диджитал технологій «МХП»; Олексій Миропольський , комерційний директор платіжного сервісу RozetkaPay;

, комерційний директор платіжного сервісу RozetkaPay; Аліна Дикуха, маркетинг та PR директорка Львівський ІТ Кластер & ІТ Arena.

Запрошений гість – комік та волонтер Василь Байдак із сольним стендап-виступом.

Організатором заходу є сервіс цифрових рішень для бізнесу «Вчасно» у партнерстві з благодійним фондом Сергія Притули.

Наприкінці форуму на відвідувачів чекає благодійна лотерея та аукціон. Організатори підготували унікальні лоти, приміром, легендарні світлини Ліберових та «Ореста», боксерські рукавиці з підписом Олександра Усика. А також командні лоти, такі як екскурсія в Академію патрульної поліції.

Всі зібрані кошти з квитків, аукціону, благодійної лотереї підуть на купівлю модульного будинку для родини, чия домівка була зруйнована окупантами.

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