У Києві відбудеться конференція Payments & Security EMA Conference 2025

23 квітня 2025 року в Києві пройде ювілейна 25-та конференція XXV Payments & Security EMA Conference 2025

Захід стане майданчиком для обговорення актуальних питань платіжного бізнесу, цифрової трансформації, відкритого банкінгу, інформаційної безпеки, ризик-менеджменту та протидії шахрайству.

Конференція традиційно присвячена розвитку безготівкових розрахунків, впровадженню новітніх платіжних технологій та інновацій, а також питанням захисту користувачів і платіжної інфраструктури від кіберзагроз.

Титульним партнером конференції виступає Visa, генеральним партнером — Bakotech.

Захід стане корисним для фахівців платіжних систем, фінансового моніторингу та всіх, хто цікавиться перспективами фінансового ринку України в контексті безпеки та платіжної інфраструктури.

Цікаве по темі: SEC створила підрозділ для боротьби з шахрайством у сфері ШІ та криптовалют

Ключові теми конференції:

еволюція платежів за 25 років: аналіз змін та перспективи майбутнього розвитку фінансового сектора;

відкритий банкінг: можливості, виклики та його вплив на банки та споживачів;

кібербезпека у фінансових послугах: сучасні стратегії захисту від кібератак;

фінтех-інновації: як стартапи змінюють фінансовий ринок;

ризик-менеджмент у фінансових установах: найкращі практики управління ризиками;

антифрод-рішення: сучасні технології боротьби з фінансовими злочинами;

роль державного регулювання: вплив законодавчих змін на фінансовий сектор;

майбутнє платіжних систем: тренди та перспективи cashless-економіки;

Blockchain і криптовалюти: їхній вплив на фінансові послуги;

користувацький досвід у цифрових платежах: роль UX/UI у фінансових продуктах.

Конференція проходитиме у гібридному форматі (онлайн + офлайн), що дозволить долучитися максимально широкій аудиторії. Локація заходу передбачає безпечне укриття, а точну адресу учасники отримають напередодні.

Детальна інформація та реєстрація за посиланням: EMA Conference 2025.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Де у ЄС найнижчі та найвищі мінімальні зарплати — рейтинг

Прийняття криптовалют у США може спровокувати фінансову кризу — ЄЦБ

На скільки зросли доходи провідних банків України — Опендатабот