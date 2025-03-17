У Києві відбудеться конференція Payments & Security EMA Conference 2025

23 квітня 2025 року в Києві пройде ювілейна 25-та конференція XXV Payments & Security EMA Conference 2025
Захід стане майданчиком для обговорення актуальних питань платіжного бізнесу, цифрової трансформації, відкритого банкінгу, інформаційної безпеки, ризик-менеджменту та протидії шахрайству.
Конференція традиційно присвячена розвитку безготівкових розрахунків, впровадженню новітніх платіжних технологій та інновацій, а також питанням захисту користувачів і платіжної інфраструктури від кіберзагроз.
Титульним партнером конференції виступає Visa, генеральним партнером — Bakotech.
Захід стане корисним для фахівців платіжних систем, фінансового моніторингу та всіх, хто цікавиться перспективами фінансового ринку України в контексті безпеки та платіжної інфраструктури.
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Ключові теми конференції:
- еволюція платежів за 25 років: аналіз змін та перспективи майбутнього розвитку фінансового сектора;
- відкритий банкінг: можливості, виклики та його вплив на банки та споживачів;
- кібербезпека у фінансових послугах: сучасні стратегії захисту від кібератак;
- фінтех-інновації: як стартапи змінюють фінансовий ринок;
- ризик-менеджмент у фінансових установах: найкращі практики управління ризиками;
- антифрод-рішення: сучасні технології боротьби з фінансовими злочинами;
- роль державного регулювання: вплив законодавчих змін на фінансовий сектор;
- майбутнє платіжних систем: тренди та перспективи cashless-економіки;
- Blockchain і криптовалюти: їхній вплив на фінансові послуги;
- користувацький досвід у цифрових платежах: роль UX/UI у фінансових продуктах.
Конференція проходитиме у гібридному форматі (онлайн + офлайн), що дозволить долучитися максимально широкій аудиторії. Локація заходу передбачає безпечне укриття, а точну адресу учасники отримають напередодні.
Детальна інформація та реєстрація за посиланням: EMA Conference 2025.
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