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У Києві відбудеться конференція Payments & Security EMA Conference 2025

17.03.2025 20:30
Ольга Деркач
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23 квітня 2025 року в Києві пройде ювілейна 25-та конференція XXV Payments & Security EMA Conference 2025

У Києві відбудеться конференція Payments & Security EMA Conference 2025

Захід стане майданчиком для обговорення актуальних питань платіжного бізнесу, цифрової трансформації, відкритого банкінгу, інформаційної безпеки, ризик-менеджменту та протидії шахрайству.

Конференція традиційно присвячена розвитку безготівкових розрахунків, впровадженню новітніх платіжних технологій та інновацій, а також питанням захисту користувачів і платіжної інфраструктури від кіберзагроз.

Титульним партнером конференції виступає Visa, генеральним партнером — Bakotech.

Захід стане корисним для фахівців платіжних систем, фінансового моніторингу та всіх, хто цікавиться перспективами фінансового ринку України в контексті безпеки та платіжної інфраструктури.

Цікаве по темі: SEC створила підрозділ для боротьби з шахрайством у сфері ШІ та криптовалют

Ключові теми конференції:

  • еволюція платежів за 25 років: аналіз змін та перспективи майбутнього розвитку фінансового сектора;
  • відкритий банкінг: можливості, виклики та його вплив на банки та споживачів;
  • кібербезпека у фінансових послугах: сучасні стратегії захисту від кібератак;
  • фінтех-інновації: як стартапи змінюють фінансовий ринок;
  • ризик-менеджмент у фінансових установах: найкращі практики управління ризиками;
  • антифрод-рішення: сучасні технології боротьби з фінансовими злочинами;
  • роль державного регулювання: вплив законодавчих змін на фінансовий сектор;
  • майбутнє платіжних систем: тренди та перспективи cashless-економіки;
  • Blockchain і криптовалюти: їхній вплив на фінансові послуги;
  • користувацький досвід у цифрових платежах: роль UX/UI у фінансових продуктах.

Конференція проходитиме у гібридному форматі (онлайн + офлайн), що дозволить долучитися максимально широкій аудиторії. Локація заходу передбачає безпечне укриття, а точну адресу учасники отримають напередодні.

Детальна інформація та реєстрація за посиланням: EMA Conference 2025.

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Рубрики: БезпекаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїБізнес
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