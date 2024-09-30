Від практиків для лідерів: експерти агентства Netpeak розкриють ефективні маркетингові інсайти в e-commerce

З огляду на нинішню ситуацію в Україні, бізнес зіштовхується з новими викликами: потенційні відключення електроенергії, щоденні обстріли українських міст та нестабільна економічна ситуація. У цих умовах залишатися конкурентоспроможним стає ще складніше

Крім трансформації поведінки споживачів та швидкого розвитку технологій, компаніям необхідно враховувати фактори безпеки та стійкості. Чи готовий ваш бізнес до цих реалій, і як оцінити свою здатність не лише адаптуватися, але й стати лідером, забезпечуючи зростання в умовах конкуренції?

3 жовтня о 19:00 група диджитал агентств Netpeak проведе онлайн-мітап для власників бізнесу, CEO та CMO. Під час події експерти поділяться практичними інсайтами щодо масштабування маркетингу та посилення позицій бренду на конкурентному ринку e-commerce.

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Про що говоритимуть?

Як змінилася поведінка українських онлайн-покупців за останній рік та як маркетологам адаптуватися до цих змін на прикладі кейсів агентства Netpeak?

Як адаптувати стратегії диджитал маркетингу до частих перебоїв з електропостачанням та інтернетом?

Які формати реклами в Telegram демонструють найкращі результати для e-commerce бізнесу та як ефективно використовувати Telegram-боти для збільшення продажів?

Як змінилася ефективність різних рекламних платформ (Google Ads, Facebook Ads) для українського e-commerce за останній рік?

Також спікери розглянуть інтеграцію різних каналів (PPC, SEO, Telegram) і визначать, в який з них варто інвестувати першочергово для ефективного просування e-commerce бізнесу.

Сьогодні масштабування маркетингових кампаній — це більше, ніж просто збільшення бюджету. Це про розробку стратегії, здатної адаптуватись до зростання бізнесу, вихід на нові ринки та пошук нових інструментів залучення клієнтів. В ефірі учасники отримають практичні знання, як створювати конкурентні переваги, що допоможуть випереджати конкурентів в умовах динамічного розвитку ринку.

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Серед спікерів:

Юрій Грузинський , Head of Enterprise Department в Netpeak Agencies Group. Експерт із понад 9-річним досвідом роботи з лідерами ринку, такими як United24, PUMA, ARX, Comfy, Новий Канал, Planeta Kino, Intertop, Uklon, ATB.

, Head of Enterprise Department в Netpeak Agencies Group. Експерт із понад 9-річним досвідом роботи з лідерами ринку, такими як United24, PUMA, ARX, Comfy, Новий Канал, Planeta Kino, Intertop, Uklon, ATB. Антон Липський , Head of PPC Department в Netpeak Ukraine. Професіонал із більш ніж 18-річним досвідом, який працював із широким спектром бізнесів — від малих компаній до ТОП-10 українських рекламодавців.

, Head of PPC Department в Netpeak Ukraine. Професіонал із більш ніж 18-річним досвідом, який працював із широким спектром бізнесів — від малих компаній до ТОП-10 українських рекламодавців. Олексій Матузний , SEO Team Lead в Netpeak Ukraine. Має понад 8 років досвіду в SEO, експертизу викладання на IT-курсах (Choice 31 та Hillel), працював з брендами, такими як Comfy, Rozetka та Shafa.

, SEO Team Lead в Netpeak Ukraine. Має понад 8 років досвіду в SEO, експертизу викладання на IT-курсах (Choice 31 та Hillel), працював з брендами, такими як Comfy, Rozetka та Shafa. Максим Цап, Head of Telegram Promotion Department в Netpeak Ukraine. Спеціаліст із понад 3-річним досвідом у Telegram-маркетингу. Під керівництвом його департаменту на канали партнерів було залучено понад 2 мільйони підписників.

Готові вивести маркетинг на новий рівень та дізнатися, як ефективно масштабувати кампанії, оптимізувати стратегії та використовувати диджитал інструменти для зростання?

Реєструйтесь та беріть участь у мітапі за посиланням: https://netpeak.me/w3lVdD

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