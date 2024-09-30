close-btn
PaySpaceMagazine

Від практиків для лідерів: експерти агентства Netpeak розкриють ефективні маркетингові інсайти в e-commerce

30.09.2024 12:15
Дарія Шуть
Читати росiйською

З огляду на нинішню ситуацію в Україні, бізнес зіштовхується з новими викликами: потенційні відключення електроенергії, щоденні обстріли українських міст та нестабільна економічна ситуація. У цих умовах залишатися конкурентоспроможним стає ще складніше

Від практиків для лідерів: експерти агентства Netpeak розкриють ефективні маркетингові інсайти в e-commerce

Фото: meetup.netpeak.ua

Крім трансформації поведінки споживачів та швидкого розвитку технологій, компаніям необхідно враховувати фактори безпеки та стійкості. Чи готовий ваш бізнес до цих реалій, і як оцінити свою здатність не лише адаптуватися, але й стати лідером, забезпечуючи зростання в умовах конкуренції?

3 жовтня о 19:00 група диджитал агентств Netpeak проведе онлайн-мітап для власників бізнесу, CEO та CMO. Під час події експерти поділяться практичними інсайтами щодо масштабування маркетингу та посилення позицій бренду на конкурентному ринку e-commerce.

Читайте також: Як побудувати ефективний маркетинг для банків та страхових компаній: інсайти від Netpeak

Про що говоритимуть?

  • Як змінилася поведінка українських онлайн-покупців за останній рік та як маркетологам адаптуватися до цих змін на прикладі кейсів агентства Netpeak?
  • Як адаптувати стратегії диджитал маркетингу до частих перебоїв з електропостачанням та інтернетом?
  • Які формати реклами в Telegram демонструють найкращі результати для e-commerce бізнесу та як ефективно використовувати Telegram-боти для збільшення продажів?
  • Як змінилася ефективність різних рекламних платформ (Google Ads, Facebook Ads) для українського e-commerce за останній рік?

Також спікери розглянуть інтеграцію різних каналів (PPC, SEO, Telegram) і визначать, в який з них варто інвестувати першочергово для ефективного просування e-commerce бізнесу.

Сьогодні масштабування маркетингових кампаній — це більше, ніж просто збільшення бюджету. Це про розробку стратегії, здатної адаптуватись до зростання бізнесу, вихід на нові ринки та пошук нових інструментів залучення клієнтів. В ефірі учасники отримають практичні знання, як створювати конкурентні переваги, що допоможуть випереджати конкурентів в умовах динамічного розвитку ринку.

Вас може зацікавити: В Україні запуститься новий сервіс для бізнесу — uResidency

Серед спікерів:

  • Юрій Грузинський, Head of Enterprise Department в Netpeak Agencies Group. Експерт із понад 9-річним досвідом роботи з лідерами ринку, такими як United24, PUMA, ARX, Comfy, Новий Канал, Planeta Kino, Intertop, Uklon, ATB.
  • Антон Липський, Head of PPC Department в Netpeak Ukraine. Професіонал із більш ніж 18-річним досвідом, який працював із широким спектром бізнесів — від малих компаній до ТОП-10 українських рекламодавців.
  • Олексій Матузний, SEO Team Lead в Netpeak Ukraine. Має понад 8 років досвіду в SEO, експертизу викладання на IT-курсах (Choice 31 та Hillel), працював з брендами, такими як Comfy, Rozetka та Shafa.
  • Максим Цап, Head of Telegram Promotion Department в Netpeak Ukraine. Спеціаліст із понад 3-річним досвідом у Telegram-маркетингу. Під керівництвом його департаменту на канали партнерів було залучено понад 2 мільйони підписників.

Готові вивести маркетинг на новий рівень та дізнатися, як ефективно масштабувати кампанії, оптимізувати стратегії та використовувати диджитал інструменти для зростання?

Реєструйтесь та беріть участь у мітапі за посиланням: https://netpeak.me/w3lVdD

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Топ-10 книг, які рекомендують провідні бізнес-школи світу

В Україні зростає кількість підприємців, які переводять бізнес в онлайн — WayForPay

Жінки активно змінюють обличчя сучасного бізнесу

Рубрики: E-commerceКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїБізнес
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку 30.09.2024

Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку
Стартує друга частина безкоштовних вебінарів Ukrainian CFO Forum 2024 26.09.2024

Стартує друга частина безкоштовних вебінарів Ukrainian CFO Forum 2024
Приєднуйтеся до безкоштовних вебінарів від ключових партнерів Ukrainian CFO Forum 2024 19.09.2024

Приєднуйтеся до безкоштовних вебінарів від ключових партнерів Ukrainian CFO Forum 2024
PaySpace Magazine відвідав Paris Retail Week 2024 — фоторепортаж 17.09.2024

PaySpace Magazine відвідав Paris Retail Week 2024 — фоторепортаж
Асоціація «ЄМА» проведе Open Finance & Payments Summit 2024 в Києві 13.09.2024

Асоціація «ЄМА» проведе Open Finance & Payments Summit 2024 в Києві
AML.point проведе вебінар на тему автоматизації процесів фінмоніторингу 03.09.2024

AML.point проведе вебінар на тему автоматизації процесів фінмоніторингу
Вибір редакції
Всі
Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу
ТОП статей 30.09.2024

Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу

 Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг
ТОП статей 27.09.2024

Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг
Останні новини
Сьогодні  19:40

Скільки криптовалюти вкрали хакери з початку року — звіт Cyvers

 Сьогодні  19:00

Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку

 Сьогодні  18:20

НБУ застосував захід впливу до небанка

 Сьогодні  17:40

Ввезення готівкової валюти в Україну сягнуло рекорду за останні 10 років

 Сьогодні  17:00

У Приват24 з'явився сервіс відеоконсультацій жестовою мовою

 Сьогодні  16:20

Криптовалюти з найбільшою кількістю щоденних активних адрес: на якому місці Біткоїн

 Сьогодні  15:40

Епіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Україні

 Всі новини
credit link image