Як керувати репутацією медичної клініки та зберегти довіру пацієнтів: мітап від Netpeak

16 жовтня Netpeak проведе відкритий безоплатний мітап, на якому експерти поділяться практичними інструментами для управління репутацією медичних клінік, збереження довіри пацієнтів та ефективного кризового PR

Сьогодні репутація медичного закладу — це важливий актив. Пацієнти довіряють не лише послугам, а й тому, що про вас говорять в Інтернеті. Негативні відгуки можуть суттєво вплинути на довіру до клініки, тому ефективне управління репутацією стає критично важливим. Чи готові ви дізнатися, як ваш медичний заклад звучить в онлайн-середовищі й розробити стратегію для зміцнення репутації?

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На зустрічі спікери, які мають успішні кейси у складних нішах, таких, як Finance & Fintech, Health & Care, SaaS, Real Estate та інших в ефірі поговорять про:

Репутаційну подушку безпеки для медичного центру: як SERM допомагає запобігти негативним відгукам і тримати бренд «чистим».

Методи боротьби з напливом негативу та необґрунтованою критикою.

Виклики в комунікаціях та кризовий PR у сфері медицини.

Лайфхаки перетворення пацієнтів на адвокатів медичного закладу.

Синергію й побудову стратегії між брендом лікаря й брендом медичного закладу.

Мітап стане корисним для власників медичних бізнесів та CEO, які хочуть керувати репутацією клініки, а також для CMO, які прагнуть ефективно працювати з негативними відгуками. Head of Digital зможуть дізнатися про нові методи моніторингу та аналізу для вдосконалення digital-стратегій.

Подія відбудеться 16 жовтня о 19:00. Реєстрація на мітап за посиланням.

Нагадаємо, 14 листопада 2024 року Асоціація «ЄМА» проведе Open Finance & Payments Summit 2024 — першу міжнародну конференцію, присвячену впровадженню та роботі відкритого банкінгу в Україні, розвитку інновацій в платежах та фінансах. Титульний партнер конференції — компанія Mastercard.

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