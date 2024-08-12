Checkout.com і Google Pay запускають біометричну автентифікацію

Checkout.com, глобальний провайдер цифрових платежів, став першим платіжним провайдером, який інтегрував сервіс безпечної автентифікації платежів Google Pay у свій сервіс

Checkout.com тепер може запропонувати біометричну автентифікацію з Google Pay брендам, які прагнуть підвищити ефективність своїх цифрових платежів і прискорити автентифікацію для клієнтів.

Інтегрувавшись з безпечним сервісом автентифікації платежів Google Pay, Checkout.com запропонує біометричні перевірки пристрою, такі як PIN-код, пароль і розпізнавання обличчя, щоб прискорити процес оформлення замовлення для продавців, підвищити ефективність прийому та автентифікації.

Це альтернатива іншим методам автентифікації, коли клієнт підтверджує свою особу за допомогою одноразового пароля і в процесі цього часто перенаправляється на кілька різних сторінок.

Інтеграція з безпечним сервісом автентифікації платежів вже довела свою успішність. На початковому етапі впровадження технологія вже довела свою ефективність, прискоривши процес оформлення замовлення для продавців Checkout.com на 30%, підвищивши рівень автентифікації на 5% і збільшивши показник успішності авторизації на 3%.

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«Це значний стрибок вперед у сфері автентифікації, який безпосередньо вирішує основні проблеми з продуктивністю, з якими стикаються продавці з існуючими рішеннями 3DS. Завдяки цій інновації ми стали першими, хто на PSP впровадив функцію цифрового гаманця, засновану на біометричній автентифікації», — сказав Гійом Пузаз, засновник і генеральний директор Checkout.com.

На додаток до нового біометричного сервісу Google Pay, продавці також можуть використовувати «Інтелектуальне прийняття», динамічну маршрутизацію Checkout.com на основі штучного інтелекту (ШІ), побудовану на мільярдах транзакцій, щоб розробити оптимальний варіант автентифікації для кожного продавця і кожної транзакції.

«Ми завжди шукаємо способи покращити процес оформлення замовлення для покупців і водночас зменшити кількість покинутих кошиків для продавців. Завдяки нашому сервісу безпечної автентифікації платежів ми можемо прискорити процес, забезпечуючи при цьому безпеку платежів і знижуючи рівень шахрайства», — заявив віце-президент і генеральний директор Google Pay Бен Волк.

Нагадаємо, що фінтех-компанія залучила $10,7 млн для трансформації світового фінансового ландшафту. Layer2 Financial спеціалізується на трансформації ландшафту транскордонних платежів. Використовуючи як фіатні, так і цифрові валюти, компанія сприяє безпечним і масовим переказам коштів по всьому світу.

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За матеріалами: The Fintech Times, Checkout.