Фінтех-компанія залучила $10,7 млн для трансформації світового фінансового ландшафту

Layer2 Financial, компанія, що займається інфраструктурою регульованих платежів, успішно залучила $10,7 млн у раунді серії А під керівництвом Galaxy Ventures та за значної підтримки Accomplice

Це вливання капіталу сприятиме подальшому просуванню амбітних планів компанії, спрямованих на революційну зміну світового грошового обігу.

Layer2 Financial спеціалізується на трансформації ландшафту транскордонних платежів. Використовуючи як фіатні, так і цифрові валюти, компанія сприяє безпечним і масовим переказам коштів по всьому світу.

Їх інноваційна система вже довела свою успішність, про що свідчить стабільне щомісячне збільшення обсягів обробки транзакцій на понад 20%. Це зростання відображає зростаючий попит з боку різних бізнесів, включаючи небанківські фінансові установи та традиційні банки, на ефективні та відповідні вимогам платіжні рішення.

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Нові кошти будуть спрямовані на розробку продуктів, розширення ринку, покращення технологічної інфраструктури та залучення талантів найвищого рівня. Ці ініціативи є критично важливими для Layer2 Financial, щоб підтримувати та прискорювати траєкторію зростання в конкурентній платіжній індустрії.

Крім того, Layer2 Financial вирізняється на ринку своєю комплексною пропозицією послуг. Компанія підтримує безліч варіантів використання, пов’язаних з платежами, через широку мережу партнерів, включаючи фінансові установи та платіжні процесори. Їхні послуги включають роботу з декількома валютами, великі обсяги транзакцій та розширені функції, такі як віртуальні імена рахунків, що налаштовуються, платежі третіх сторін та токенізовані транзакції.

Генеральний директор і засновник Layer2 Financial Бхану Колі висловив своє захоплення з приводу фінансування.

«Це фінансування серії А є важливою віхою для Layer2 і для транскордонних платежів, — сказав він. — Глобальна платіжна інфраструктура нарешті може відповідати швидкості бізнесу, поєднуючи прозорість і миттєвість цифрової валюти з безпекою фіатної валюти — ми раді бути на чолі цих змін».

Нагадаємо, що Revolut отримав банківську ліцензію у Великобританії. Revolut, глобальна фінтех-компанія з більш ніж дев’ятьма мільйонами клієнтів у Великобританії та 45 мільйонами у всьому світі, оголосила про отримання банківської ліцензії з обмеженнями від Управління з пруденційного регулювання (PRA).

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За матеріалами: Fintech Global.