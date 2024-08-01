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Фінтех-компанія залучила $10,7 млн для трансформації світового фінансового ландшафту

01.08.2024 19:00
Ольга Деркач
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Layer2 Financial, компанія, що займається інфраструктурою регульованих платежів, успішно залучила $10,7 млн у раунді серії А під керівництвом Galaxy Ventures та за значної підтримки Accomplice

Фінтех-компанія залучила $10,7 млн для трансформації світового фінансового ландшафту

Фінтех-компанія залучила $10,7 млн для трансформації світового фінансового ландшафту Фото: pexels.com

Це вливання капіталу сприятиме подальшому просуванню амбітних планів компанії, спрямованих на революційну зміну світового грошового обігу.

Layer2 Financial спеціалізується на трансформації ландшафту транскордонних платежів. Використовуючи як фіатні, так і цифрові валюти, компанія сприяє безпечним і масовим переказам коштів по всьому світу.

Їх інноваційна система вже довела свою успішність, про що свідчить стабільне щомісячне збільшення обсягів обробки транзакцій на понад 20%. Це зростання відображає зростаючий попит з боку різних бізнесів, включаючи небанківські фінансові установи та традиційні банки, на ефективні та відповідні вимогам платіжні рішення.

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Нові кошти будуть спрямовані на розробку продуктів, розширення ринку, покращення технологічної інфраструктури та залучення талантів найвищого рівня. Ці ініціативи є критично важливими для Layer2 Financial, щоб підтримувати та прискорювати траєкторію зростання в конкурентній платіжній індустрії.

Крім того, Layer2 Financial вирізняється на ринку своєю комплексною пропозицією послуг. Компанія підтримує безліч варіантів використання, пов’язаних з платежами, через широку мережу партнерів, включаючи фінансові установи та платіжні процесори. Їхні послуги включають роботу з декількома валютами, великі обсяги транзакцій та розширені функції, такі як віртуальні імена рахунків, що налаштовуються, платежі третіх сторін та токенізовані транзакції.

Генеральний директор і засновник Layer2 Financial Бхану Колі висловив своє захоплення з приводу фінансування.

«Це фінансування серії А є важливою віхою для Layer2 і для транскордонних платежів, — сказав він. — Глобальна платіжна інфраструктура нарешті може відповідати швидкості бізнесу, поєднуючи прозорість і миттєвість цифрової валюти з безпекою фіатної валюти — ми раді бути на чолі цих змін».

Нагадаємо, що Revolut отримав банківську ліцензію у Великобританії. Revolut, глобальна фінтех-компанія з більш ніж дев’ятьма мільйонами клієнтів у Великобританії та 45 мільйонами у всьому світі, оголосила про отримання банківської ліцензії з обмеженнями від Управління з пруденційного регулювання (PRA).

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За матеріалами: Fintech Global.

Рубрики: FinTechГрошіСвітНовиниТехнології
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