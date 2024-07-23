Як користуватися системою IBAN: перевірка номерів та переказ коштів

IBAN був створений для стандартизації ідентифікації банківських рахунків у всьому світі, що полегшує процес обробки міжнародних транзакцій. У цій статті ми розглянемо детальніше, що це за система та як нею користуватися

Що таке IBAN та навіщо він потрібний

IBAN, або міжнародний номер банківського рахунку, — це код, який ви можете використовувати для здійснення або отримання міжнародних платежів. Ваш код IBAN відрізняється від номера вашого рахунку та коду банку — він використовується виключно для того, щоб закордонні банки могли ідентифікувати ваш банківський рахунок.

Як зазначають у Національному банку:

«IBAN (International Bank Account Number) — міжнародний номер банківського рахунку, застосування якого є обов’язковим в Україні для банків, небанківських надавачів платіжних послуг, які відкривають платіжні рахунки користувачам, а також для емітентів електронних грошей під час формування номеру електронного гаманця».

Кожна держава самостійно встановлює структуру номера рахунку IBAN згідно з вимогами стандарту ISO 13616. Для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду ID НБУ та номера рахунку.

У результаті запровадження IBAN за першими двома літерами одразу можливо розпізнати країну учасника розрахунку (UA — Україна), а за допомогою контрольного розряду — забезпечити уніфіковану перевірку рахунку користувача на його коректність.

Перевірка IBAN номеру доступна на сайті НБУ.

IBAN складається з наступних компонентів:

код країни.

контрольні цифри (надаються фінансовою установою-емітентом);

ідентифікатор банку (код, який ідентифікує фінансову установу; у відповідних випадках він може також ідентифікувати конкретну філію фінустанови);

основний номер банківського рахунку (BBAN): це код, який ідентифікує рахунок фізичної особи в конкретній фінансовій установі в конкретній країні.

Формат IBAN традиційно однаковий для кожної країни, хоча кількість цифр може відрізнятися. Наприклад, Норвегія використовує 15 символів, а Ліхтенштейн — 21. Максимальне число, яке може використовувати будь-яка країна, — 34.

Приклади IBAN-номерів різних країн:

Албанія: AL47 2121 1009 0000 0002 3569 87411

Кіпр: CY17 0020 0128 0000 0012 0052 76002

Кувейт: KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 013

Люксембург: LU28 0019 4006 4475 00004

Норвегія: NO93 8601 1117 9475

Зверніть увагу, що метод IBAN в основному використовується в більшості країн ЄС та інших європейських країн.

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Завдяки впровадженню IBAN користувачі надавачів платіжних послуг можуть:

зручно та просто ідентифікувати платника та отримувача коштів, а також надавача платіжних послуг, що їх обслуговує;

уникнути помилок у реквізитах рахунків/електронних гаманців завдяки скороченню реквізитів в платіжних інструкціях;

швидше здійснювати перекази та отримувати кошти.

НБУ також пропонує використовувати QR-коди, що містять IBAN, для здійснення безготівкового переказу коштів. Приклади використання QR-коду тут.

Як дізнатися свій IBAN?

Це можна зробити як офлайн у відділенні свого банку або терміналі самообслуговування / банкоматі, так і онлайн — через мобільний застосунок або відвідавши особистий кабінет у вебверсії. Зокрема, така функція передбачена в Приват24, застосунку monobank, Ощад 24/7 та ін. Детально це питання ми розглядали у матеріалі за посиланням, а зараз для прикладу ознайомимось із цією процедурою в ПриватБанку.

Отримати реквізити ви можете в таких каналах:

Вебверсія: «Гаманець» → вибрати картку → у правому верхньому кутку натиснути на реквізити картки.

Мобільний додаток: «Гаманець» → вибрати картку → перейти в меню «Керування» → «Реквізити».

Термінал самообслуговування: меню «Мої налаштування» → «Отримати реквізити».

Банкомат: меню «Інші операції» → «Мої налаштування» → «Ще налаштування» → «Реквізити для поповнення картки».

Для зарахування SWIFT-переказів скористайтеся меню «Сервіси» → «Перекази» → «SWIFT» → «Реквізити».

Як здійснити переказ за допомогою IBAN?

Існують різні способи, як приклад розглянемо переказ за допомогою NovaPay.

Один зі способів — парсинг. Для цього потрібно скопіювати одразу всі реквізити в електронному вигляді та вставити все разом в поле IBAN. Застосунок автоматично розставить все по місцях, користувачу залишиться лише перевірити дані, за потреби виправити призначення платежу та суму.

У NovaPay зазначають, що парсинг дозволяє зекономити час на здійснення платежу, адже дозволяє скопіювати повне повідомлення з реквізитами для IBAN, враховуючи рахунок, ІПН/ЄДРПОУ, отримувача та суму оплати.

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Інший метод — відсканувати номер IBAN. Це можна зробити за допомогою камери смартфона. Номер рахунку зʼявиться у відповідному полі. При цьому інші дані потрібно буде внести вручну.

Платежі за реквізитами IBAN у застосунку NovaPay здійснюються без лімітів по сумі та без жодних комісій при переказі коштів.

Як пояснили в NovaPay, зазвичай при платежах за реквізитами потрібно ввести дані у пʼять полів — IBAN, імʼя чи назва отримувача, його код, призначення платежу і сума. Але скопіювати можна тільки сам IBAN, все інше доведеться вносити вручну — це довго, незручно, є ризик помилитися.

Чим відрізняються IBAN та SWIFT?

Коди IBAN та SWIFT використовуються фінансовими установами по всьому світу для спрямування міжнародних грошових переказів на правильні рахунки. SWIFT з’явився раніше за IBAN і є великою системою для переказу грошей по всьому світу. IBAN — відносно молода система.

Номери IBAN відносяться до окремих банківських рахунків, в той час як SWIFT-код ідентифікує банк або філію, де відкрито конкретний рахунок. Залежно від того, куди ви надсилаєте гроші, вам можуть знадобитися обидва коди, щоб переконатися, що ваш платіж потрапить на потрібний рахунок.

IBAN складається з більшої кількості символів. SWIFT-код містить усього від 8 до 11 букв і цифр.

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Допоміжні матеріали: investopedia.com, bank.gov.ua, wise.com, paydo.com, privatbank.ua.