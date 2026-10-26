Індикатор, який попереджав про обвал S&P 500, різко змінився

На американському фондовому ринку покращився показник, який ще на початку жовтня викликав занепокоєння аналітиків. Дедалі більше акцій зі складу S&P 500 торгуються вище своїх середніх цін, хоча сам індекс поки не демонструє впевненого зростання

Про це пише Finbold із посиланням на дані The Kobeissi Letter.

Частка компаній S&P 500, акції яких перебувають вище 50-денної ковзної середньої, зросла за п’ятницю на п’ять відсоткових пунктів — до 61%. Це найвищий рівень із середини серпня. Порівняно з внутрішньоденним мінімумом 1 жовтня показник збільшився більш ніж утричі.

Поліпшилася й довгострокова картина: вище 200-денної середньої торгуються 57% акцій індексу. За три тижні їхня частка зросла на 17 відсоткових пунктів.

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На початку жовтня вище 50-денної середньої перебувало менш ніж 25% акцій S&P 500, хоча індекс наближався до рекордів. Така розбіжність означала, що його підтримувала невелика група великих компаній, тоді як багато інших слабшали.

Тепер участь у відновленні стала ширшою. Проте позитивні зміни серед великих компаній ще не означають аналогічної ситуації на всьому американському ринку. Finbold зазначає, що поза S&P 500 відновлення залишається слабшим.

Показник називають шириною ринку: він допомагає оцінити, наскільки багато акцій підтримують загальний рух. Ковзна середня згладжує щоденні коливання ціни за обраний період. Перебування вище неї є технічним орієнтиром, але саме по собі не свідчить, що акція дешева або обов’язково дорожчатиме.

Для українських інвесторів, які мають американські акції чи фонди на S&P 500, така статистика дає додатковий контекст до зміни вартості портфеля. Вона допомагає відрізнити рух кількох найбільших компаній від більш рівномірного відновлення.

Редакція PSM звертає увагу, що називати цей показник точним сигналом обвалу було б перебільшенням. Його покращення свідчить про ширшу підтримку ринку, проте не скасовує ризиків. Для подальшої динаміки важливими залишаються прибутки компаній, економічні дані та очікування щодо ставок.

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