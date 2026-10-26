Названо сектори, які найбільше зросли у 2026 році

Енергетика випередила технологічні компанії за зростанням на американському фондовому ринку від початку року. Водночас три сектори залишаються в мінусі, а розрив між найкращим і найгіршим результатами перевищує 56 відсоткових пунктів

Про це пише Finbold із посиланням на статистику Finviz.

Лідером став енергетичний сектор, який додав 49,09%. Технології посіли друге місце зі зростанням на 21,80%. Далі розташувалися компанії споживчих товарів першої необхідності — плюс 12,90%, та охорона здоров’я — плюс 12,50%.

Решта секторів із позитивною динамікою показали скромніші результати:

базові матеріали — зростання на 6,75%;

промисловість — на 5,31%;

фінанси — на 3,77%;

нерухомість — на 3,73%.

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Finbold пов’язує успіх енергетики з перебоями постачання та подорожчанням нафти на тлі конфлікту між США й Іраном. Вищі ціни на сировину можуть збільшувати виручку нафтовидобувних компаній, але водночас роблять їхні результати залежними від подальшої геополітичної ситуації.

Технологічний сектор підтримують інвестиції у штучний інтелект, напівпровідники та дата-центри. Однак значні витрати на інфраструктуру викликають запитання щодо майбутньої окупності, посилюючи коливання котирувань.

Найгірший результат зафіксували компанії циклічних споживчих товарів і послуг: їхній сектор втратив 7,27%. До цієї категорії належать бізнеси, попит на продукцію яких сильніше залежить від готовності людей витрачати гроші на необов’язкові покупки. Комунікаційні послуги подешевшали на 5,36%, а комунальні підприємства — на 0,87%.

Для українських інвесторів, які мають іноземні акції або ETF, ця різниця показує значення складу портфеля. Вкладення в окрему галузь можуть давати зовсім інший результат, ніж інвестиції у широкий ринок. Водночас показник сектору не дорівнює дохідності кожної компанії чи фонду в ньому.

Редакція PSM звертає увагу, що рейтинг відображає вже пройдений період, а не визначає майбутніх переможців. Після сильного зростання важливо оцінювати не лише популярність галузі, а й вартість акцій, прибутки компаній та стійкість чинників, які підтримували їхні котирування.

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