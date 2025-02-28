НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів 7 кейсів

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку черговий раз розширила список ненадійних інвестиційних проєктів, додавши цього разу сім кейсів. Наразі у списку вже 414 SCAM-проєктів
Про це йдеться у повідомленні НКЦПФР в Telegram.
«З метою захисту прав споживачів фінансових послуг Комісія системно здійснює моніторинг діяльності сумнівних інвестиційних проектів, метою яких є заволодіння коштами громадян України шляхом надання уявлення щодо інвестування в різні фінансові активи та здійснення діяльності без відповідних дозвільних документів», — йдеться у матеріалі на офіційному сайті Комісії.
Зазначається, що інформація про інвестиційні проекти перевіряється Комісією на відповідність ознакам сумнівності. Відповідність проєкта хоча б кільком з них є причиною більш прискіпливо поставитись до аналізу рекламних обіцянок проєкту та більш обережно підходити до інвестування своїх грошей.
Список було доповнено наступними сумнівними проєктами:
- King Academy.
- Asia-Inside.
- Crystal Ball Markets.
- Landson Financial Holding S.A.
- UTEX.
- Alpine Funded.
- Aura Funded.
Посилання на ці проєкти можна знайти на сторінці НКЦПФР.
Повний перелік ненадійних інвестпроєктів можна переглянути тут.
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«Нагадуємо потенційним інвесторам про важливість базової оцінки ризиків перед тим, як інвестувати. Ви можете самостійно перевірити проєкт за допомогою 10 основних ознак, які можуть свідчити про його ненадійність», — наголошують представники Комісії.
Якщо ви маєте інформацію щодо потенційно фіктивних дій на фінансовому ринку варто повідомляти про це до Комісії на еmail: md@nsssmc.gov.ua.
Нагадаємо, що НКЦПФР анонсувала запуск нового інвестиційного інструменту. Незабаром на фінансовому ринку України почне діяти новий інструмент для залучення інвестицій у сільське господарство — аграрні ноти. НКЦПФР підготувала всю необхідну нормативну базу для старту цього інструменту з початку наступного року.
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