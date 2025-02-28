НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів 7 кейсів

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку черговий раз розширила список ненадійних інвестиційних проєктів, додавши цього разу сім кейсів. Наразі у списку вже 414 SCAM-проєктів

Про це йдеться у повідомленні НКЦПФР в Telegram.

«З метою захисту прав споживачів фінансових послуг Комісія системно здійснює моніторинг діяльності сумнівних інвестиційних проектів, метою яких є заволодіння коштами громадян України шляхом надання уявлення щодо інвестування в різні фінансові активи та здійснення діяльності без відповідних дозвільних документів», — йдеться у матеріалі на офіційному сайті Комісії.

Зазначається, що інформація про інвестиційні проекти перевіряється Комісією на відповідність ознакам сумнівності. Відповідність проєкта хоча б кільком з них є причиною більш прискіпливо поставитись до аналізу рекламних обіцянок проєкту та більш обережно підходити до інвестування своїх грошей.

Список було доповнено наступними сумнівними проєктами:

King Academy.

Asia-Inside.

Crystal Ball Markets.

Landson Financial Holding S.A.

UTEX.

Alpine Funded.

Aura Funded.

Посилання на ці проєкти можна знайти на сторінці НКЦПФР.

Повний перелік ненадійних інвестпроєктів можна переглянути тут.

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«Нагадуємо потенційним інвесторам про важливість базової оцінки ризиків перед тим, як інвестувати. Ви можете самостійно перевірити проєкт за допомогою 10 основних ознак, які можуть свідчити про його ненадійність», — наголошують представники Комісії.

Якщо ви маєте інформацію щодо потенційно фіктивних дій на фінансовому ринку варто повідомляти про це до Комісії на еmail: md@nsssmc.gov.ua.

Нагадаємо, що НКЦПФР анонсувала запуск нового інвестиційного інструменту. Незабаром на фінансовому ринку України почне діяти новий інструмент для залучення інвестицій у сільське господарство — аграрні ноти. НКЦПФР підготувала всю необхідну нормативну базу для старту цього інструменту з початку наступного року.

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