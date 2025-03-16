НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в черговий раз поповнила перелік ненадійних інвестиційних проєктів — до списку увійшло п’ять SCAM-кейсів

Про це повідомила пресслужба Нацкомісії.

Так, цього разу до списку увійшли:

Turf Capital Private LTD;

OptCrypt;

Проєкт з навчання інвестицій FinUp;

Euoptrade;

Fxplag.

Наразі в списку вже понад 400 сумнівних проєктів. Аби не потрапити на шахраїв Ви можете переглянути список за посиланням.

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«Водночас наголошуємо потенційним інвесторам про важливість базової перевірки потенційного інвестпроєкту. Це можна зробити самостійно за допомогою 10 простих кроків, або ж звернутися до нас із запитом», — зазначається у повідомленні пресслужби НКЦПФР.

Нагадаємо, що НКЦПФР анонсувала запуск нового інвестиційного інструменту. Незабаром на фінансовому ринку України почне діяти новий інструмент для залучення інвестицій у сільське господарство — аграрні ноти. НКЦПФР підготувала всю необхідну нормативну базу для старту цього інструменту з початку наступного року.

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