НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в черговий раз поповнила перелік ненадійних інвестиційних проєктів — до списку увійшло п’ять SCAM-кейсів
Про це повідомила пресслужба Нацкомісії.
Так, цього разу до списку увійшли:
- Turf Capital Private LTD;
- OptCrypt;
- Проєкт з навчання інвестицій FinUp;
- Euoptrade;
- Fxplag.
Наразі в списку вже понад 400 сумнівних проєктів. Аби не потрапити на шахраїв Ви можете переглянути список за посиланням.
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«Водночас наголошуємо потенційним інвесторам про важливість базової перевірки потенційного інвестпроєкту. Це можна зробити самостійно за допомогою 10 простих кроків, або ж звернутися до нас із запитом», — зазначається у повідомленні пресслужби НКЦПФР.
Нагадаємо, що НКЦПФР анонсувала запуск нового інвестиційного інструменту. Незабаром на фінансовому ринку України почне діяти новий інструмент для залучення інвестицій у сільське господарство — аграрні ноти. НКЦПФР підготувала всю необхідну нормативну базу для старту цього інструменту з початку наступного року.
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