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Обвал фондового ринку може спричинити зростання золота — Пітер Шифф

24.10.2026 11:30
Микола Деркач

Американський економіст Пітер Шифф вважає, що масштабне падіння акцій США може підштовхнути золото до зростання, хоча зараз дорогоцінний метал дешевшає разом з іншими активами. На його думку, ринки готуються до проблем у технологічному секторі через величезні інвестиції у штучний інтелект

Обвал фондового ринку може спричинити зростання золота — Пітер Шифф

Фото: chatgpt.com

Чому золото подешевшало на $116

22 жовтня золото втратило $116 за унцію й завершило торги трохи вище $4000. Пізніше ціна ненадовго наблизилася до $3990, після чого відновилася приблизно до $4024. Падіння відбулося на тлі розпродажів акцій та криптовалют.

Шифф пов’язує ці рухи з побоюваннями щодо перегріву ШІ-індустрії. Інвестори, за його оцінкою, очікують скорочення вкладень у технологічні проєкти, значну частину яких фінансують позиковими коштами.

Економіст виділяє $4000 як важливий рівень підтримки золота. Він переконаний, що нинішня корекція металу вже відбулася, а можливий обвал акцій, навпаки, може повернути попит на захисні інвестиції.

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Чому економіст очікує кризу в США

Серед загроз Шифф називає високі оцінки американських акцій, зростання дохідності облігацій, слабкість ринку праці та прискорення інфляції.

Особливу небезпеку він бачить у капітальних витратах на ШІ. На переконання економіста, саме масштабні вкладення у відповідну інфраструктуру наразі підтримують економічне зростання США. Якщо кредити подорожчають і фінансування стане менш доступним, ці витрати можуть різко скоротитися.

Шифф припускає, що рецесія створить сприятливі умови для золота та акцій золотодобувних компаній, хоча останні зараз також перебувають під тиском. Точної дати обвалу він не називає, але допускає проблеми ще до проміжних виборів у США в листопаді.

Чого очікувати інвесторам

Економіст також застеріг власників Біткоїна: відносна стійкість криптовалюти, на його думку, може виявитися лише тимчасовою.

Водночас падіння фондового ринку не гарантує подорожчання золота. Під час паніки інвестори іноді продають навіть захисні активи, щоб отримати готівку або покрити збитки за іншими позиціями.

На думку редакції PSM, прогноз Шиффа показує можливий сценарій перерозподілу капіталу, але поки не доводить неминучості кризи. Найближчим орієнтиром для золота залишається зона $4000 за унцію.

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Золото може подорожчати до $5000 — прогноз

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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