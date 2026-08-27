Золото може подорожчати до $5 000 — прогноз

Ціна золота продовжує стрімко зростати, змушуючи аналітиків і великі банки переглядати прогнози на кінець 2026 року. За останній місяць дорогоцінний метал подорожчав приблизно на 13%, а станом на момент написання торгувався поблизу $4 628 за унцію

Нинішнє ралі може стати для золота найсильнішим місячним зростанням із вересня 1999 року. Водночас технічні індикатори свідчать про високу перекупленість металу — востаннє подібні рівні спостерігалися у січні, коли золото встановило історичний максимум.

Попри ризик корекції, загальний настрій великих фінансових установ залишається позитивним. Серед факторів, які продовжують підтримувати золото, аналітики називають закупівлі центральними банками, очікування щодо процентних ставок, зростання державного боргу США та загальну невизначеність у світовій економіці.

Аналітик Natixis з дорогоцінних металів Бернар Дада вважає, що після кількох місяців корекції золото знову отримало потенціал для руху до $5 000 за унцію.

За його словами, нова хвиля зростання почалася на початку серпня після слабших економічних даних зі США. Це змусило інвесторів переглянути очікування щодо подальших рішень Федеральної резервної системи та перспектив зниження процентних ставок.

Додатковим фактором стала ситуація з американськими державними фінансами. Держборг США перевищив $40 трлн, а Міністерство фінансів країни планує збільшити обсяги викупу довгострокових облігацій.

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На цьому тлі інвестори дедалі активніше використовують золото як захисний актив на випадок нестабільності на ринках. У результаті Дада підвищив свій прогноз ціни золота на кінець року з $4 600 до $5 000 за унцію.

Оптимістичніші прогнози публікують і великі банки. Citigroup підвищив цільову ціну золота на найближчі три місяці до $4 800 за унцію, а орієнтир на 12 місяців встановив на рівні $5 000.

Morgan Stanley також зазначив, що золото досягло його прогнозу на четвертий квартал раніше, ніж очікувалося. У банку допускають, що у 2027 році ціна дорогоцінного металу може перевищити $5 000 за унцію, хоча попереджають: подальше зростання навряд чи буде рівномірним, а волатильність може залишатися високою.

На думку редакції PSM, нинішнє зростання золота показує важливу зміну в поведінці інвесторів: ринок дедалі більше реагує не лише на процентні ставки, а й на довгострокові ризики — зростання державних боргів, бюджетні дисбаланси та невизначеність щодо економічної політики найбільших країн. Саме тому золото знову виконує класичну функцію «тихої гавані». Водночас рух до $5 000 не означає, що ціна зростатиме безперервно: після такого швидкого ралі короткострокові корекції можуть бути суттєвими.

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Джерело: Finbold.