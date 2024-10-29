Український синдикат Toloka.vc інвестував $1,65 млн в американську компанію

Український венчурний синдикат Toloka.vc інвестував $1,65 млн в американську омніканальну платформу Capacity, яка використовує штучний інтелект для автоматизації підтримки клієнтів

Як повідомили AIN.UA учасники угоди, ця інвестиція була частиною раунду D, загальна сума якого склала $26 млн. Хоча угода була укладена ще у вересні 2024 року, інформація про неї стала доступною лише після завершення інвестиційного раунду.

Платформа Capacity об’єднує чат-боти, службу підтримки, helpdesk, а також інструменти для аналізу голосових і текстових повідомлень. Наразі вона інтегрує понад 200 різних програм.

Компанія володіє 16 патентами та використовує поєднання власних голосових і мовних моделей разом із відкритими великими мовними моделями (LLM).

Серед її клієнтів — такі провідні технологічні компанії, як Apple, Siemens, Zoom, Sony та Disney. Загалом Capacity обслуговує понад 2500 компаній.

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Протягом останніх двох років компанія активно розширювала свій спектр послуг, здійснивши вісім стратегічних придбань, зокрема таких компаній, як Textel, LumenVox, Denim Social, SmartAction, Cereproc, Lucy, Envision та Linc.

На сьогодні Capacity залучила понад $89 млн інвестицій. До останніх інвесторів входять JAM FINTOP, TVC Capital, Capacity Strive Ventures та Capital Midwest Fund.

Стартап заснований у 2017 році Девідом Карандишем і має штаб-квартиру в Сент-Луїсі, США.

Команда Capacity налічує понад 180 співробітників у різних країнах, а до кінця 2024 року їх кількість планують збільшити до понад 200.

Toloka.vc — український венчурний синдикат, заснований у 2023 році Тарасом Кириченком, Ігорем Шойфотом та Олександром Колбом.

На сьогодні Toloka.vc об’єднує близько 1000 інвесторів, які за останній рік інвестували понад $12 млн у 12 швидкозростаючих компаній, зазначають у синдикаті.

Нагадаємо, що засновник «Мівіни» запустив фонд для стартапів у сфері ШІ. За підтримки в’єтнамського мільярдера Фама Нята Вионга, відомого в Україні як засновник бренду «Мівіна», та компанії Vingroup офіційно запущено інвестиційний фонд VinVentures.

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