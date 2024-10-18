Застосунок ChatGPT з'явився на Windows

OpenAI почала тестувати застосунок ChatGPT для Windows, але наразі він доступний лише для платних користувачів

Нагадаємо, раніше OpenAI запустила окремий застосунок ChatGPT, однак спочатку лише для платформи Mac. Наприкінці червня застосунок ChatGPT став доступний для всіх користувачів macOS. В компанії казали, що версія для Windows знаходиться в процесі розробки і стане доступною пізніше.

І от 17 жовтня OpenAI оголосила, що ChatGPT для Windows вже запущено. Однак наразі застосунок доступний в попередній версії тільки для платних підписок ChatGPT Plus, Team, Enterprise та Edu. Її вже можна завантажити у Microsoft Store.

Windows-версія має деякі з тих самих функцій, що й на macOS, включно з підтримкою завантаження файлів і фотографій, можливістю пропонувати створені ШІ анотації до документів і підтримкою програми DALL-E 3 для створення ШІ-зображень. Швидко отримати доступ до програми можна за допомогою комбінації клавіш Alt + Space.

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Застосунок також підтримує доступ до новітнього великого мовного режиму OpenAI — OpenAI o1-preview. Користувачі можуть мінімізувати розмір програми, щоб використовувати її разом з іншими програмами Windows.

Водночас новий застосунок ChatGPT для Windows має деякі обмеження у тестовій версії. Вона поки що не підтримує голосові команди, включно з нещодавно запущеним розширеним голосовим режимом. Крім того, поки що не працює частина підтримки використання програми з GPT Store від OpenAI.

OpenAI анонсує, що повноцінну версію ChatGPT для Windows випустять десь до кінця 2024 року. Попередньо, тоді ж застосунок стане доступним для безплатних користувачів ChatGPT.

Нагадаємо, OpenAI допускає можливість значного підвищення ціни преміумпідписки на ChatGPT. За даними The Information, вартість може зрости з $20 на місяць одразу до $2000.

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За матеріалами The Verge