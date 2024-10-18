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Застосунок ChatGPT з'явився на Windows

18.10.2024 14:40
Дарія Шуть
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OpenAI почала тестувати застосунок ChatGPT для Windows, але наразі він доступний лише для платних користувачів

Застосунок ChatGPT з'явився на Windows

Фото: pixabay.com

Нагадаємо, раніше OpenAI запустила окремий застосунок ChatGPT, однак спочатку лише для платформи Mac. Наприкінці червня застосунок ChatGPT став доступний для всіх користувачів macOS. В компанії казали, що версія для Windows знаходиться в процесі розробки і стане доступною пізніше.

І от 17 жовтня OpenAI оголосила, що ChatGPT для Windows вже запущено. Однак наразі застосунок доступний в попередній версії тільки для платних підписок ChatGPT Plus, Team, Enterprise та Edu. Її вже можна завантажити у Microsoft Store.

Windows-версія має деякі з тих самих функцій, що й на macOS, включно з підтримкою завантаження файлів і фотографій, можливістю пропонувати створені ШІ анотації до документів і підтримкою програми DALL-E 3 для створення ШІ-зображень. Швидко отримати доступ до програми можна за допомогою комбінації клавіш Alt + Space.

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Фото: x.com/OpenAI

Застосунок також підтримує доступ до новітнього великого мовного режиму OpenAI — OpenAI o1-preview. Користувачі можуть мінімізувати розмір програми, щоб використовувати її разом з іншими програмами Windows.

Водночас новий застосунок ChatGPT для Windows має деякі обмеження у тестовій версії. Вона поки що не підтримує голосові команди, включно з нещодавно запущеним розширеним голосовим режимом. Крім того, поки що не працює частина підтримки використання програми з GPT Store від OpenAI.

OpenAI анонсує, що повноцінну версію ChatGPT для Windows випустять десь до кінця 2024 року. Попередньо, тоді ж застосунок стане доступним для безплатних користувачів ChatGPT.

Нагадаємо, OpenAI допускає можливість значного підвищення ціни преміумпідписки на ChatGPT. За даними The Information, вартість може зрости з $20 на місяць одразу до $2000.

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За матеріалами The Verge

Рубрики: MicrosoftКомпаніїСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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