До Землі летить гігантський астероїд — NASA

Вчені з Лабораторії реактивного руху НАСА повідомили, що вже завтра, 10 серпня 2024 року, 186-метровий астероїд пролетить в небезпечній близькості від нашої планети. Якщо розрахунки науковців точні і космічне тіло різко не змінить траєкторію свого руху, то загрози для Землі немає

За даними NASA, з 8 по 13 серпня повз Землю пролітає велика кількість різних астероїдів, п’ять з яких класифіковано як «супергігантські». Найбільший із них — «2024 KH3» (186 метрів або 610 футів, що майже як довжина двох футбольних полів) — пройде на відстані 5,6 млн км від Землі завтра, 10 серпня.

Тим часом, астероїд розміром з літак — «2024 ON2», діаметром майже 37 метрів, пролетить повз Землю 12 серпня. Він пройде на відстані майже 6,8 млн км, але поки що (за попередніми розрахунками) не становить загрози.

Ще один астероїд — «2024 PK1» — діаметром близько 34 метрів, здійснить зближення з Землею також 10 серпня. Астероїд пройде від нас на відстані майже 6,4 млн км.

Астероїд «2024 PN1» діаметром понад 26 метрів здійснив зближення з Землею 8 серпня. Він пролетів на відстані майже 2,4 млн км (що в космічних масштабах досить близько).

Серед цих астероїдів найменший має майже 17,7 метрів у діаметрі. Він називається «2024 PS1» і пролетить повз Землю 13 серпня.

У NASA наголосили, що стежать за астероїдами, які пролітатимуть близько до Землі.

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Як NASA відстежує астероїди?

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору разом з іншими космічними агентствами створило мережу телескопів і передових обчислювальних засобів для виявлення об’єктів, що зближуються з Землею (near-Earth objects — NEOs).

Хоча багато NEOs не підходять дуже близько до Землі, деякі з них пролітають на «страшній» відстані і позначаються як потенційно небезпечні астероїди, які потребують більшої уваги.

Такі астероїди мають розмір понад 460 футів (140 метрів), а їхні орбіти проходять на відстані 7,5 мільйонів кілометрів від Землі. Центр NASA з вивчення навколоземних об’єктів (CNEOS) відстежує всі NEOs і шукає будь-які потенційні ризики зіткнення з Землею.

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За матеріалами wionews.com.