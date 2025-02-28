Землю накрила потужна магнітна буря з К-індексом 7

Сьогодні, 28 лютого 2025 року, Землю накрила потужна магнітна буря силою 7 балів за К-індексом. Це відповідає червоному рівню геомагнітної активності

Про це стало відомо з інформації на порталі meteoagent, що моніторить активність Сонця.

Причини бурі: фахівці пов’язують це явище з чотирма потужними спалахами на Сонці, що сталися кілька днів тому.

Зазначимо, що 27 лютого геомагнітна активність також була підвищеною, досягаючи рівня Kp 6. Однак сьогодні вона значно зросла. За попередніми прогнозами, вже 1 березня рівень сонячної активності знизиться до Kp 4.

Вплив на здоров’я: магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття, викликаючи головний біль, підвищення артеріального тиску, слабкість та зниження працездатності. Особливо вразливими є люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки та літні особи. Також посилюються деякі психологічні проблеми, зокрема, депресія та тривожність.

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Рекомендації під час магнітних бур:

Уникайте перевантажень: зменшіть фізичну та розумову активність.

Дотримуйтеся режиму дня: забезпечте достатній сон та відпочинок.

Слідкуйте за харчуванням: вживайте легку їжу, пийте більше води, обмежте споживання кави та алкоголю.

Зменшуйте стрес: уникайте конфліктів та стресових ситуацій.

Прогноз: за даними порталу Meteoagent, на початку березня інтенсивність магнітної бурі знизиться до 4 балів, а протягом наступного тижня не перевищуватиме 2-3 балів.

Будьте уважні до свого здоров’я та стежте за оновленнями щодо геомагнітної обстановки.

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