close-btn
PaySpaceMagazine

Землю накрила потужна магнітна буря з К-індексом 7

28.02.2025 15:00
Микола Деркач
Читати росiйською

Сьогодні, 28 лютого 2025 року, Землю накрила потужна магнітна буря силою 7 балів за К-індексом. Це відповідає червоному рівню геомагнітної активності

Землю накрила потужна магнітна буря з К-індексом 7

Землю накрила потужна магнітна буря з К-індексом 7 Фото: freepik.com

Про це стало відомо з інформації на порталі meteoagent, що моніторить активність Сонця.

Причини бурі: фахівці пов’язують це явище з чотирма потужними спалахами на Сонці, що сталися кілька днів тому.

Зазначимо, що 27 лютого геомагнітна активність також була підвищеною, досягаючи рівня Kp 6. Однак сьогодні вона значно зросла. За попередніми прогнозами, вже 1 березня рівень сонячної активності знизиться до Kp 4.

Магнітна буря

Магнітна буря Фото: meteoagent.com

Вплив на здоров’я: магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття, викликаючи головний біль, підвищення артеріального тиску, слабкість та зниження працездатності. Особливо вразливими є люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки та літні особи. Також посилюються деякі психологічні проблеми, зокрема, депресія та тривожність.

Цікаве по темі: Скільки грошей на депозитах українців — інфографіка

Рекомендації під час магнітних бур:

  • Уникайте перевантажень: зменшіть фізичну та розумову активність.
  • Дотримуйтеся режиму дня: забезпечте достатній сон та відпочинок.
  • Слідкуйте за харчуванням: вживайте легку їжу, пийте більше води, обмежте споживання кави та алкоголю.
  • Зменшуйте стрес: уникайте конфліктів та стресових ситуацій.

Прогноз: за даними порталу Meteoagent, на початку березня інтенсивність магнітної бурі знизиться до 4 балів, а протягом наступного тижня не перевищуватиме 2-3 балів.

Будьте уважні до свого здоров’я та стежте за оновленнями щодо геомагнітної обстановки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У яких банках вигідніше відкрити депозит

Укргазбанк (UGB) приєднався до сервісу е-Підприємець

Пишний анонсував створення стратегії іпотечного кредитування в Україні

Допоміжні матеріали tsn.ua.

Рубрики: СвітНовиниКосмос
google news
Новини по темі
Землю накриють потужні магнітні бурі 17.02.2025

Землю накриють потужні магнітні бурі
Гігантська корональна діра на Сонці викличе геомагнітну бурю на Землі 31.01.2025

Гігантська корональна діра на Сонці викличе геомагнітну бурю на Землі
Vast Space створить космічну станцію зі штучною гравітацією замість МКС 26.01.2025

Vast Space створить космічну станцію зі штучною гравітацією замість МКС
Всесвітній фонд пам’яток включив Місяць до списку об’єктів у зоні ризику 20.01.2025

Всесвітній фонд пам’яток включив Місяць до списку об’єктів у зоні ризику
Магнітне поле Землі під загрозою: дослідження NASA 13.01.2025

Магнітне поле Землі під загрозою: дослідження NASA
Рідкісний астероїд наближається до Землі: чи несе він загрозу 10.01.2025

Рідкісний астероїд наближається до Землі: чи несе він загрозу
Вибір редакції
Всі
Роль фінансових партнерств для бізнесу в період економічної нестабільності — інтерв’ю із засновником Dreambit Ельдаром Мєнсутовим
ТОП статей 28.02.2025

Роль фінансових партнерств для бізнесу в період економічної нестабільності — інтерв’ю із засновником Dreambit Ельдаром Мєнсутовим

 Як покращити кредитну історію: поради експерта
ТОП статей 26.02.2025

Як покращити кредитну історію: поради експерта
Останні новини
Сьогодні  17:40

Дві криптовалюти, які можуть досягти капіталізації $25 млрд у березні

 Сьогодні  16:20

НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестпроєктів 7 кейсів

 Сьогодні  15:00

Землю накрила потужна магнітна буря з К-індексом 7

 Сьогодні  13:40

НБУ випустив нову пам’ятну монету «Зодіак»

 Сьогодні  12:40

ObmenAT24, WhiteBIT і Binance – видання «ТОП-100. Рейтинги найбільших» назвав лідерів криптовалютного ринку

 Сьогодні  12:20

Ринок криптовалют падає: Біткоїн опустився нижче $79 тис.

 Сьогодні  11:00

Роль фінансових партнерств для бізнесу в період економічної нестабільності — інтерв’ю із засновником Dreambit Ельдаром Мєнсутовим

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber