Кабмін покращив умови енергокредитування для українців

Український уряд розширив коло потенційних отримувачів пільгового кредитування, яке можна використати на придбання та встановлення гібридних систем електропостачання у приватних домогосподарствах

Відповідні зміни передбачені в ухваленій Кабміном постанові «Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії», повідомляє Міненергетики.

Серед іншого документ передбачає збільшення загальної площі об’єкта нерухомості, на якому буде встановлено систему електропостачання, з 250 до 300 кв. метрів.

Також уряд удвічі збільшив термін подання одержувачем кредиту до банку копій документів, що підтверджують придбання та введення в експлуатацію гібридної системи електропостачання – з 90 до 180 календарних днів.

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«Сьогоднішнє рішення Уряду спрямоване на посилення енергетичної безпеки держави в умовах руйнації об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок військової агресії рф проти України», – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко, додавши, що держава робить усе, щоб гібридні системи електропостачання стали доступними.

Крім того, уточнюється механізм встановлення гібридної системи електропостачання: відтепер можна встановлювати та здійснювати монтаж придбаного обладнання самостійно або із залученням спеціалізованих організацій.

Наразі умови програми передбачають безвідсотковий кредит для населення на придбання генеруючих установок на суму до 480 тис. грн терміном до 10 років.

Нагадаємо, банки за чотири місяці схвалили заявки на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на 8 млрд грн.

За період з 1 червня до 30 вересня цього року банки отримали 2484 заявки від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 54,8 млрд грн.

Також ми писали, що покупці виробленої в Україні техніки та електрообладнання матимуть змогу отримати компенсацію в розмірі 15%. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів 24 вересня 2024 року. Нова програма допомагатиме виробникам та підприємцям, які сьогодні купують енергообладнання для автономної роботи своїх підприємств.

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