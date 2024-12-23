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Доходи ресторанного бізнесу в Україні торік зросли: хто заробив найбільше
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Доходи ресторанного бізнесу в Україні торік зросли: хто заробив найбільше

23.12.2024 16:20
Ольга Деркач
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Аналітики YC.Market дослідили ресторанний сектор в Україні: у 2023 році чистий дохід галузі сягнув 31,6 млрд грн, зрісши на 120% порівняно з 2022 роком і на 26% — проти 2021-го. Лідером став McDonald’s, чий дохід збільшився втричі (297%) і досяг майже 13 млрд грн

Доходи ресторанного бізнесу в Україні торік зросли: хто заробив найбільше

Доходи ресторанного бізнесу в Україні торік зросли: хто заробив найбільше Фото: freepik.com

Найбільші доходи

У 2023 році ресторанний бізнес в Україні демонструє відновлення після спаду 2022 року. Чистий дохід галузі склав 31,6 млрд грн, що на 121% більше порівняно з 2022 роком (17,3 млрд грн) і на 26% більше за показники 2021 року (25 млрд грн).

Кількість активних компаній зросла майже на 30%: із 2,6 тис. у 2022 році до понад 3,5 тис. у 2023-му:

  • Київ генерує 72% доходу галузі (23 млрд грн) і є центром гастрономічної індустрії з понад 1,2 тис. компаній;
  • Дніпропетровська область займає друге місце за доходом — 1,6 млрд грн (5%), з понад 200 активними компаніями;
  • Львівська область — третя, із доходом 1,4 млрд грн (4,4%) та понад 400 компаніями.

Доходи ресторанного бізнесу в Україні торік зросли: хто заробив найбільше

Найвищий приріст доходів у Києві — більш ніж у 2,5 раза (23 млрд грн у 2023 проти 8,9 млрд грн у 2022). Значний ріст також зафіксовано:

  • у Рівненській області (+128%), де дохід зріс до 266 млн грн;
  • у Херсонській області (+122%), з доходом 26,8 млн грн завдяки звільненню територій.

Рекордний приріст показала Донецька область (+570%), але це дані лише трьох компаній, які подали звітність.

Лідерство

McDonald’s залишається беззаперечним лідером ресторанного сектору в Україні, заробивши у 2023 році понад 12,9 млрд грн (майже 40% доходу галузі). Приріст доходів компанії склав 297%.

Доходи ресторанного бізнесу в Україні торік зросли: хто заробив найбільше

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KFC через франчайзі забезпечив 2,5 млрд грн доходу:

  • ТОВ «ТЕСТІ ФУД» — понад 1 млрд грн;
  • ТОВ «ГЛОБАЛЬНА РЕСТОРАННА ГРУПА — УКРАЇНА» — 826 млн грн;
  • ТОВ «ДТС-ХАРКІВ» — понад 619 млн грн.

Серед інших великих гравців:

  • Пузата Хата — майже 951 млн грн;
  • Domino’s Pizza — понад 369 млн грн;
  • Сушія — понад 322 млн грн;
  • Salateira — майже 289 млн грн.

ТОВ «ВОГ КАФЕ» (мережа кафе WOG) отримало 174 млн грн із приростом 106%. Tarantino Family, що управляє ресторанами «Хачапурі та вино», «Буффаліно» і «Рукола», заробила майже 138 млн грн, показавши рекордний приріст у 310%.

Державне фінансування

За 2023-2024 роки 285 компаній ресторанної галузі отримали майже 1,3 млрд грн з держбюджету, з яких 92% акумулювали 20 найбільших одержувачів:

  • ТОВ «ФАБРИКА СМАКУ» (Одеса) отримала понад 397 млн грн за послуги харчування для державних установ;
  • Кооперативне підприємство «Володимирецький комбінат громадського харчування» (Рівненщина) отримало понад 273 млн грн за харчування дітей із зон радіоактивного забруднення;
  • ТОВ «ЛАЯР СІТІ» (Львівщина) отримало понад 81 млн грн за 162 транзакціями.

Доходи ресторанного бізнесу в Україні торік зросли: хто заробив найбільше

Динаміка фізичних осіб-підприємців (ФОП)

У 2023 році кількість реєстрацій ФОПів за основними КВЕД із вибірки зросла майже на 100% порівняно з 2022 роком (19,4 тис. проти 9,8 тис.). Приріст нових ФОПів у 2023 році до 2021-го (16,9 тис.) становив майже 15%. За дев’ять місяців 2024 року реєстрації знизилися на 4% порівняно з аналогічним періодом 2023-го.

Найбільше нових ФОПів у 2023 – листопаді 2024 року зареєстровано в:

  • Києві — 4,2 тис.,
  • Дніпропетровській області — 2,5 тис.,
  • Львівській області — 2,3 тис.,
  • Київській області — 2,2 тис.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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