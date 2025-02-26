На скільки зросте пенсія у березні: у Мінфіні назвали точні цифри

Учора, 25 лютого 2025 року, під час засідання Кабміну, Уряд прийняв постанову «Про індексацію пенсійних і страхових виплат і додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році»

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Так, з 1 березня 2025 року, як і в попередні роки, буде проведено індексацію пенсій для всіх категорій пенсіонерів. У цьому році коефіцієнт індексації становитиме 11,5%.

За таких умов, середня пенсія в Україні зросте з 5 789 грн до 6 345 гривень.

Видатки на індексацію пенсій буде здійснено у межах видатків бюджету Пенсійного фонду України та коштів, передбачених у Державному бюджеті України на пенсійне забезпечення на 2025 рік.

«Уряд продовжує вживати всіх можливих заходів, спрямованих на своєчасність та в повному обсязі отримання більше 10 млн українськими пенсіонерами своїх пенсій. Оскільки одним із завдань індексації є покращення матеріального стану пенсіонерів, справедливим, на думку Мінфіну, є забезпечення індексації пенсій громадянам, які отримують найменші виплати. Розуміємо, що пенсії є основним джерелом існування наших пенсіонерів і їх виплата є пріоритетним зобов’язанням перед людьми поважного віку, тому попри війну продовжуємо забезпечувати її вчасну виплату», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Цікаве по темі: Виплати ВПО та субсидії на оренду житла: що зміниться з 1 березня 2025

У Мінфіні також нагадали, що індексація — це механізм підвищення розміру виплат від держави, який дає можливість повністю або частково відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг за останній рік.

Індексація пенсій в Україні є автоматичною. Її проводять кожного року в березні, починаючи з 2019 року.

Раніше ми писали, що українці, які не мають достатнього трудового стажу для оформлення пенсії за віком або ніколи не працювали, все ж можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави. Для них передбачена соціальна пенсія, яка призначається за умови досягнення певного віку та відповідності встановленим критеріям.

Виплати призначаються лише після досягнення 65 років і дорівнюють прожитковому мінімуму. У 2024 році ця сума становила 2361 гривню, і у 2025 році залишилася незмінною.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Яку мінімальну зарплату треба отримувати, щоб мати право на пенсію

Як визначається розмір пенсії в Україні

Як «купити» стаж для пенсії у 2025 році