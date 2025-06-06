Податок на спадщину: які пільги діють в Україні

В Україні окремі категорії спадкоємців можуть успадкувати майно без сплати податку, а також розраховувати на пільги від держави. Остаточна сума податкових зобов’язань у таких випадках визначається двома ключовими чинниками: ступенем споріднення зі спадкодавцем та статусом податкового резидента

Хто має право на повне звільнення від податку

Система оподаткування спадщини в Україні побудована з урахуванням близькості родинних зв’язків між померлим і спадкоємцем. Найбільші пільги надаються спадкоємцям першого та другого ступеня споріднення, які є податковими резидентами України.

До першого ступеня споріднення належать:

батько й мати спадкодавця;

діти, у тому числі усиновлені;

чоловік або дружина.

До другого ступеня споріднення належать:

рідні брати й сестри;

бабусі та дідусі з обох сторін;

онуки.

Ці категорії спадкоємців не сплачують податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із вартості успадкованого майна. Окрім того, якщо вони не мають інших доходів, які підлягають декларуванню, вони можуть не подавати річну податкову декларацію взагалі.

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Які податки доведеться платити іншим спадкоємцям

Якщо особа, що отримує спадщину, не належить до кола найближчих родичів або не є податковим резидентом України, застосовуються інші ставки оподаткування. Їх розмір визначається з урахуванням ступеня споріднення й податкового статусу:

дальші родичі або сторонні особи (наприклад, двоюрідні брати та сестри, племінники, дядьки й тітки, а також особи, не пов’язані родинними зв’язками) повинні сплатити: 5% ПДФО та 5% військового збору;

нерезиденти України — як спадкодавець, так і спадкоємець — обкладаються: 18% ПДФО та 5% військового збору.

Таким чином, загальне податкове навантаження для деяких спадкоємців може сягати 23% від вартості отриманого майна.

Яке майно підпадає під оподаткування

Податок на спадщину нараховується на всю вартість активів, що переходять у власність спадкоємця. До об’єктів оподаткування належать:

грошові активи: готівка, кошти на банківських рахунках і депозитах;

грошові активи: готівка, кошти на банківських рахунках і депозитах; нерухомість: квартири, приватні будинки, земельні ділянки;

нерухомість: квартири, приватні будинки, земельні ділянки; рухоме майно: автомобілі, побутова техніка, меблі тощо;

рухоме майно: автомобілі, побутова техніка, меблі тощо; майнові права: частки в компаніях, корпоративні права, авторські права;

майнові права: частки в компаніях, корпоративні права, авторські права; немайнові права;

немайнові права; цінні папери та інші інвестиційні активи.

Оцінка успадкованого майна здійснюється на момент відкриття спадщини. При цьому вартість визначається на основі ринкової ціни, актуальної на дату смерті спадкодавця.

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Джерело: 24 Канал.