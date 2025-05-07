Уряд оновив порядок проведення призову під час мобілізації: що зміниться

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою №560 від 16 травня 2024 року

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Що передбачається:

Електронне направлення на ВЛК — тепер військовозобов’язані та резервісти отримуватимуть направлення на медогляд через Єдиний держреєстр.

Відстрочка — оновлено перелік документів, що підтверджують право на неї. Наприклад, для жінок і чоловіків, які утримують 3+ дітей до 18 років.

Фіксація повісток — в реєстрі з’явиться відмітка про вручення повістки.

Освітня відстрочка — врегульовано порядок подачі документів для здобувачів освіти.

Медогляд — уточнено, хто направляється на ВЛК і за яких умов. Також враховано випадки, коли рішення про придатність втратило чинність.

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Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що до реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів вноситимуться дані про вручення повістки в паперовому вигляді. Крім того, оновлення передбачають конкретизацію строків надання відстрочки для окремих категорій осіб, а також визначення обставин, за яких громадяни не направляються на ВЛК.

Також документ уточнює порядок направлення на військово-лікарську комісію тих осіб, які раніше не проходили медичного огляду або в яких завершився строк дії попереднього рішення про придатність до служби. Водночас конкретизовано процедуру формування такого направлення в електронному вигляді через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони України розпочало бета-тестування нових функцій у застосунку Резерв+, це, зокрема:

відстрочка за постановою ВЛК;

відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі;

відображення даних про інвалідність;

відображення причин порушення військового обліку.

Нагадаємо, що у Резерв+ зʼявилася функція відстрочки від мобілізації. Відтепер українцям не доведеться витрачати час, щоб особисто продовжити відстрочку. Оновлена версія застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних вже доступна в AppStore та PlayMarket. Спершу потрібно буде надіслати запит через Резерв+. Система перевірить ваше право на відстрочку, і якщо ви його маєте, цей статус з’явиться у вашому електронному військовому документі.

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