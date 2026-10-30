Coca-Cola проти Pepsi: яка акція цікавіша для інвесторів у 2027 році

Coca-Cola і Pepsi по-різному заходять у 2027 рік: одна акція дає вищу дивідендну дохідність, інша випереджає конкурента за динамікою котирувань та оцінками аналітиків.

Coca-Cola (KO) та PepsiCo (PEP) — великі гравці ринку напоїв, однак у 2026 році їхні акції рухалися в різних напрямках. За даними Finbold, на закритті 28 жовтня папери KO коштували $91,73 і додали 32,71% від початку року. PEP торгувалася по $132,63 після зниження на 6,75%.

Pepsi пропонує вищу дивідендну дохідність

Головна перевага PepsiCo для інвесторів, орієнтованих на регулярний дохід, — вища поточна дохідність. За розрахунками Finbold, вона становить 4,46% річних проти 2,31% у Coca-Cola. Поточна квартальна виплата — $1,48 на акцію PEP та $0,53 на акцію KO.

Якщо вкласти $1 000 і припустити, що дохідність залишиться незмінною, акції Pepsi принесуть близько $44,60 дивідендів на рік, а Coca-Cola — $23,10. Це орієнтовний розрахунок: фактична сума залежить від ціни акцій, рішень компаній і податків інвестора. Вища виплата також не компенсує автоматично можливе падіння котирувань.

Coca-Cola має сильніший ринковий моментум

За технічними індикаторами TradingView, зібраними 29 жовтня, короткострокова картина для KO виглядала сильніше: сукупна оцінка за ковзними середніми та осциляторами вказувала на купівлю. Для PEP аналогічні індикатори давали сигнал продажу.

Схожий розрив є і в оцінках аналітиків. У середньому експерти мали рейтинг Strong Buy для Coca-Cola та Hold для PepsiCo. Середня цільова ціна KO на наступні 12 місяців становила $98,81, що передбачало потенційне зростання на 7,72%. Для PEP прогнозували $139,94, або на 5,51% вище за тодішню ціну.

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Що врахувати перед вибором

PepsiCo наразі привабливіша за розміром регулярних виплат, тоді як Coca-Cola має кращу динаміку котирувань у 2026 році та позитивніші оцінки аналітиків. Для довгострокового рішення важливі не лише дивіденди, а й здатність компаній збільшувати продажі, прибуток і грошовий потік.

Цільові ціни та технічні сигнали не гарантують майбутньої дохідності, а дивідендні показники можуть змінюватися разом із ціною акцій і рішеннями компаній. Наведені котирування та оцінки відображають дані станом на 28–29 жовтня 2026 року.

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Джерело: Finbold.