2 дивідендні акції, на які варто звернути увагу

У грудні власники акцій Coca-Cola та Nvidia можуть отримати дивіденди. Перша компанія відома історією підвищення виплат, друга — потенціалом зростання у технологіях

Чим може зацікавити Nvidia

Прогнозна дивідендна дохідність Nvidia становить 0,46%, а річна виплата — $1 на акцію. Компанія підвищувала дивіденди три роки поспіль, а коефіцієнт виплат оцінюється у 6,33%. Однак більшість інвесторів розглядають виробника чипів передусім як ставку на розвиток штучного інтелекту, а не як джерело високого поточного доходу.

Наступну виплату у розмірі $0,25 на акцію очікують 25 грудня 2026 року, але це поки оцінка, а не підтверджене рішення. У другому кварталі фінансового 2027 року виторг Nvidia зріс на 106% у річному вимірі, до $96,2 млрд. Дохід дата-центрового напряму сягнув $89 млрд, а компанія прогнозувала близько $108 млрд виторгу в наступному кварталі.

Швидке зростання не знімає ризиків: висока оцінка акцій робить їх чутливими до перегляду очікувань щодо витрат на ШІ. На котирування також можуть тиснути конкуренція, експортні обмеження та зміни попиту на обчислювальні потужності.

Чому Coca-Cola виглядає інакше

Coca-Cola більше орієнтована на регулярні виплати: компанія збільшує дивіденди 65 років поспіль і платить їх щокварталу. Наступні $0,53 на акцію мають перерахувати 15 грудня власникам паперів, які будуть у реєстрі на 1 грудня. За котируваннями на 27 жовтня прогнозна дохідність становила 2,33%, або близько $2,12 на акцію за рік.

У третьому кварталі виторг компанії зріс на 7% рік до року, до $13,4 млрд, а скоригований прибуток на акцію становив $0,91. Обсяг продажу напоїв збільшився на 5%, а Coca-Cola Zero Sugar — на 16%. Компанія також поліпшила прогноз органічного зростання виторгу на 2026 рік щонайменше до 5%.

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Що врахувати перед рішенням

Nvidia пропонує доступ до швидкозростаючого технологічного бізнесу, але її дивіденди поки невеликі. Coca-Cola має довшу історію підвищення виплат і вищу дохідність, проте стикається з чутливістю покупців до цін та нерівномірним попитом у різних регіонах.

Жодна виплата не гарантує інвестиційного прибутку: компанія може змінити дивіденд, а ціна акцій — знизитися. Оцінюючи ці папери, варто зіставити очікуваний дохід, фінансові результати та ризик, який інвестор готовий прийняти. Грудневий платіж — лише один із критеріїв, а не самостійний аргумент для купівлі.

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Джерело: Finbold.