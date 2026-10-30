Середня зарплата в Україні зросла: де платять найбільше

У вересні середня зарплата штатного працівника в Україні зросла до 33 153 грн: це на 24,5% більше, ніж у вересні торік, і на 4% вище за серпень

Показник стосується працівників підприємств, установ та організацій. Він не описує дохід кожного українця: зарплати суттєво відрізняються і за місцем роботи, і за видом діяльності. У вересні найвищий середній рівень оплати зафіксували в Києві, а серед галузей — в інформації та телекомунікаціях.

Де зарплати були найвищими

У столиці середня зарплата становила 48 994 грн. Далі в переліку регіонів із найвищими показниками — Луганська область із 37 864 грн та Львівська область із 33 802 грн.

У яких областях платили найменше

Найменше в середньому заробляли працівники в Кіровоградській області — 23 673 грн. У Чернігівській області показник становив 24 455 грн, у Чернівецькій — 24 567 грн.

За місяць середня зарплата в Україні додала 4%. Попередній показник був нижчим: у серпні Держстат зафіксував 31 892 грн. Водночас річне зростання не означає однакового підвищення в усіх регіонах чи галузях.

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Які галузі платять найбільше

Різниця між найвищою та найнижчою оплатою в окремих сферах ще більша. В інформації та телекомунікаціях середня зарплата досягла 77 924 грн — це приблизно у 3,6 раза більше, ніж в охороні здоров’я та соціальній допомозі, де показник становив 21 848 грн.

Місячна динаміка різнилася залежно від виду діяльності. У більшості секторів оплата зросла: від 0,3% у сільському, лісовому та рибному господарстві до 28% в освіті. Водночас у фінансовій та страховій діяльності, охороні здоров’я, інформації та телекомунікаціях, сфері розміщення й харчування, операціях із нерухомістю, а також у державному управлінні зарплати знизилися на 1,6–8,2%.

Скільки становлять борги із зарплати

Окрема цифра у звіті стосується заборгованості з виплати зарплат. Станом на 1 жовтня вона становила 3,9 млрд грн. Цей показник відображає невиплачені кошти, а не зміну середнього рівня оплати.

Середня зарплата є усередненим показником для штатних працівників визначених організацій. Вона не показує медіанний дохід і не означає, що саме таку суму кожен працівник отримує після сплати податків.

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Джерело: Державна служба статистики України.