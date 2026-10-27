Золото та Біткоїн одночасно опинилися на останніх позиціях рейтингу основних активів за дохідністю від початку 2026 року. Така комбінація стала першою в порівняльних даних стратега Чарлі Білелло

Станом на 23 жовтня Біткоїн втратив 7,3% від початку року, а золото — 7,5%.

Чому результат став незвичним

Обидва активи вже завершували календарний рік зі збитками — у 2014, 2018 та 2022 роках. Проте раніше вони не посідали одночасно дві останні сходинки цього рейтингу. Тоді падіння Біткоїна було значно глибшим: приблизно 58%, 73% і 65% відповідно.

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Що тисне на ціни

Станом на 26 жовтня Біткоїн торгувався близько $80 155 — приблизно на 36% нижче рекорду понад $125 000, зафіксованого наприкінці 2025 року. Золото після зростання до $5 400 на початку 2026-го відступило до району $4 000 за унцію.

Серед чинників тиску на золото — стійку інфляцію, напруження на ринку облігацій і зміцнення долара. Індекс DXY зріс на 3,84% від початку року, що робить метал дорожчим для покупців в інших валютах. Додатковий тиск створювали продажі ліквідних активів для покриття маржинальних вимог.

Редакція PSM звертає увагу, що це проміжні результати, а не підсумки 2026 року. Для українських інвесторів також важливо розрізняти доларову та гривневу дохідність: зміна курсу впливає на результат у національній валюті. Показник від початку року порівнює ціну з початковою точкою календарного періоду. Він не показує результат кожного власника: ціна купівлі, комісії та момент продажу можуть суттєво відрізнятися. Поточне місце активу в рейтингу саме собою не визначає його майбутню ціну.

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Джерело: Finbold.