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ЄБРР надасть Новій пошті €50 млн кредиту

27.06.2025 14:20
Ольга Деркач
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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) має намір надати до €50 млн у вигляді кредиту ТОВ «Нова пошта», що входить до групи компаній Nova

ЄБРР надасть Новій пошті €50 млн кредиту

ЄБРР надасть Новій пошті €50 млн кредиту Фото: bank.gov.ua

Як пише «Інтерфакс», фінансування призначене для реалізації частини інвестиційної програми на 2025–2026 роки, яка передбачає підвищення ефективності бізнесу та підтримку стратегії зростання в Україні попри війну.

У рамках цієї програми компанія планує модернізувати фізичну інфраструктуру, розширити логістичну мережу, оновити IT-системи, поліпшити енергоменеджмент і зосередитись на відновленні кадрового потенціалу.

Кредит матиме мультивалютну структуру — з можливістю залучення як у гривні, так і в євро — та включатиме два транші. Перший, обсягом €35 млн, буде зарезервований одразу після підписання угоди. Другий, на €15 млн, ЄБРР зможе надати на власний розсуд. Загальна вартість проєкту оцінюється у €69,1 млн.

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Нова пошта — найбільший приватний оператор поштово-логістичних послуг в Україні, з мережею понад 12 тис. відділень і 27 тис. поштоматів та штатом близько 34 тис. співробітників. Щомісяця компанія обслуговує понад 11 млн клієнтів по всій країні.

Це вже п’ята співпраця ЄБРР з групою Nova. Проєкт пройшов фінальне погодження і може бути затверджений ще у червні.

У банку також зазначили, що в межах попереднього кредиту, отриманого у серпні 2024 року (€70 млн), компанія у травні 2025 року поінформувала про скорочення близько 2900 працівників — менше 10% персоналу. ЄБРР наголосив, що Nova дотрималася вимог кредитної угоди щодо проведення колективних звільнень, надала повну інформацію про процес, забезпечила належну комунікацію з профспілкою та ефективний механізм подання й розгляду скарг, без судових суперечок.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію «Нова девелоп», яка входить до групи Nova, що належить бізнесменам Володимиру Поперешнюку та Вячеславу Климову, на 643 666 грн.

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Рубрики: ГрошіЄвропаКредитуванняНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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