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Android додасть функцію моментального блокування телефону в разі крадіжки

23.08.2024 18:30
Ольга Деркач
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Ще в травні ходили чутки про нову функцію блокування телефона при крадіжці, яка з’явиться на телефонах Android, і тепер ця функція, очевидно, вже доступна користувачам

Android додасть функцію моментального блокування телефону в разі крадіжки

Android додасть функцію моментального блокування телефону в разі крадіжки Фото: freepik.com

Google заявив, що ця функція з’явиться на телефонах «пізніше» у 2024 році.

Theft Detection Lock буде «автоматично розпізнавати підозрілі сигнали і проактивно захищати ваші дані на пристрої». Іншими словами, він намагатиметься визначити, коли хтось вкрав ваш телефон, і вживатиме заходів.

Алгоритми штучного інтелекту (ШІ) використовуються для визначення того, коли телефон був викрадений: Google заявляє, що ШІ шукає «загальні рухи, пов’язані з крадіжкою», що, ймовірно, означає швидкий смик, за яким слідує швидкий відхід з місця події.

Як випливає з назви, Theft Detection Lock заблокує ваш телефон, якщо є ймовірність крадіжки. Якщо Android думає, що ваш телефон викрали, але це не так, все, що вам потрібно зробити, це розблокувати його знову, щоб повернутися до своїх програм.

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З часом ця функція з’явиться на всіх пристроях під управлінням Android 10 або новішої версії, що охоплює більшість сучасних пристроїв. Якщо ваш телефон не від Google, то на цієї функції може знадобитися трохи більше часу, щоб дістатися до вашого пристрою.

Телефон також заблокується, якщо буде багато невдалих спроб автентифікації поспіль або якщо телефон буде вимкнений на тривалий період часу.

Нагадаємо, що Google додасть в Chrome для Android функції, які є в iOS. Google незабаром впровадить підтримку Drag-and-Drop для браузерів Chrome на Android. Ця функція, яка вже є в десктопній версії Chrome, дозволяє користувачам переміщати файли в браузері та між додатками.

Раніше ми писали, що Google припиняє підтримку популярної версії Android. Оскільки менше 1% активних пристроїв Android все ще використовують Lollipop, Google більше не буде надавати оновлення для Сервісів Google Play на цих пристроях.

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За матеріалами: TechRadar.

Рубрики: GoogleСвітНовиниСмартфониТехнології
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