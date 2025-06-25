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Viva Technology 2025: чим вразила українська делегація

25.06.2025 11:40
Ольга Деркач
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З 11 по 14 червня у Парижі відбулася Viva Technology 2025 — найбільша виставка інновацій у Європі, яка зібрала понад 170 000 учасників, включно з 500+ спікерами, урядовцями, підприємцями, стартапами та інвесторами з усього світу

Viva Technology 2025: чим вразила українська делегація

Viva Technology 2025: чим вразила українська делегація Фото: unsplash.com, freepik.com

У цьогорічному заході взяли участь і представники України — свої розробки презентували 16 стартапів: Anima, Apixmed, eyre.ai, HEFT, iLea, InTempo, Metatable.ai, MISTO, Neomi, obimy, Pitch Avatar, rekava, S.Lab, SPOGAD, VITA325 та ZAPAL, пише Seeds of Bravery у Telegram.

VivaTech — це платформа міжнародного масштабу, яка поєднує стартап-екосистему з корпораціями, венчурними фондами та тех-лідерами. Захід став осередком пітчингів, нетворкінгу та партнерств, що сприяють розвитку передових технологій і глобальних інновацій.

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Українські стартапи провели сотні зустрічей з потенційними партнерами, збагатилися тисячами корисних контактів, отримали фідбек щодо своїх продуктів, отримали змогу вийти на нові ринки та укласти інвестиційні угоди, а також досягли таких результатів:

  • S.Lab — здобули одразу кілька міжнародних перемог на VivaTech: стали одним із найперспективніших impact-стартапів Viva Technology, отримали грант €3 000 від Expertise France на Innovate Ukraine та перемогли серед 14 європейських команд на «La French Tech in Europe»;
  • Neomi — 50+ зустрічей, 5 потенційних партнерств, відкрили для себе ринки США та Східної Європи, зацікавили компанії Sanofi і Novartis;
  • HEFT — 20+ контактів для подальшого партнерства для виходу на ринок Франції, можлива співпраця з компаніями INREA та Agricole;
  • Rekava — 15 контактів, домовленості з кількома компаніями щодо follow up комунікації;
  • VITA325 — 15+ нових контактів, потенційні партнери з Франції, Німеччини, Польщі, Південної Кореї, Таїланду, обговорення можливостей інвестування;
  • iLea — потенційні партнерства з представниками L’Oréal, Dolce&Gabbana, E-TEKA, ITERRA, Arctic Monks, Fuji та нові можливості виходу на ринки Франції і Польщі;
  • InTempo — 36 нових лідів, пропозиції доєднатися до двох акселераторів (Франція, OAE) та потенціал залучення інвестицій з Франції і Японії;
  • MISTO — 8+ партнерств з Канадою і Близьким Сходом, обговорення можливих інвестицій від Plug and Play, можливості виходу на ринки Канади, Франції, Оману, Саудівської Аравії.

В межах Viva Tech також відбулося декілька українських сайд-подій, серед яких Innovate Ukraine: Investors & Founders Connect та Ukrainian Tech Night.

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Рубрики: СтартапиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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