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Україна випускатиме власні мікрочипи: деталі

23.05.2025 18:10
Ольга Деркач
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До 2035 року в Україні може з’явитися національне виробництво мікрочипів — відповідну стратегію розробляє Міністерство цифрової трансформації

Україна випускатиме власні мікрочипи: деталі

Україна випускатиме власні мікрочипи: деталі Фото: unsplash.com

Про це повідомили представники Мінцифри під час панельної дискусії на конференції DOU Day 2025, передає Delo.ua.

Майбутнє виробництво стане частиною національної технологічної стратегії, головна мета якої — зменшити залежність країни від імпортних рішень. Україна не прагне негайно вийти в лідери глобального ринку, який працює з передовими техпроцесами 3-5 нм. Натомість акцент зроблять на зрілих і стабільних технологіях у межах 110-180 нанометрів — саме такі мікрочипи здатні покривати потреби оборонного сектору, кібербезпеки та цивільної промисловості.

Для розуміння: чим менше нанометрів — тим вища щільність транзисторів на чипі, що підвищує його продуктивність і енергоефективність. Водночас виробництво навіть «простих» чипів — це надзвичайно складний і дорогий процес. Будівництво одного заводу потребує сотень мільйонів доларів інвестицій, а виробництво чутливе до будь-яких збоїв — від коливань у електромережі до мікровібрацій.

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Нині команда фахівців при Мінцифри працює над комплексною стратегією галузі. Її публічна презентація запланована на найближчі місяці. Після цього уряд планує ініціювати зміни до законодавства та розпочати пошук міжнародних партнерів та інвесторів.

Якщо амбітний план вдасться реалізувати, Україна отримає шанс створити сучасну мікроелектронну індустрію — ключовий елемент технологічної незалежності та національної безпеки.

Раніше ми писали, що Microsoft представила Majorana 1 — перший у світі квантовий чип на базі нової архітектури Topological Core, яка, як очікується, дозволить створити квантові комп’ютери, здатні вирішувати значущі проблеми промислового масштабу за роки, а не десятиліття.

Також нагадаємо, щ компанія OpenAI просувається вперед у своєму плані зменшити залежність від Nvidia для постачання чипів, і розробляє перше покоління власних чипів.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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