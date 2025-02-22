Microsoft презентувала передовий квантовий чип Majorana 1

Microsoft представила Majorana 1 — перший у світі квантовий чип на базі нової архітектури Topological Core, яка, як очікується, дозволить створити квантові комп’ютери, здатні вирішувати значущі проблеми промислового масштабу за роки, а не десятиліття

Про це повідомила пресслужба Microsoft.

Зазначається, що цей чип використовує перший у світі топопровідник — революційний тип матеріалу, який дозволяє спостерігати за частинками Майорани та контролювати їх, створюючи більш надійні та масштабовані кубіти — основні будівельні блоки квантових комп’ютерів.

Нагадаємо, що Майорана (Majorana) — це тип квазічастинок, що мають особливі квантові властивості. Microsoft назвала свій чип Majorana 1 саме через використання цих частинок.

Як винахід напівпровідників свого часу зробив можливими сучасні смартфони, комп’ютери та електроніку, так і топопровідники разом із новим типом чипів прокладають шлях до створення квантових систем, що можуть масштабуватися до мільйона кубітів і вирішувати найскладніші промислові та соціальні проблеми, заявили в Microsoft.

«Ми зробили крок назад і сказали: “Гаразд, давайте винайдемо транзистор для квантової епохи. Якими властивостями він має володіти?”, — каже Четан Найяк, технічний експерт Microsoft. — Саме так ми й дійшли до цього результату — особливе поєднання, якість і важливі деталі у нашому новому стеку матеріалів дозволили створити новий тип кубітів і, зрештою, всю архітектуру».

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Нова архітектура, використана у розробці процесора Majorana 1, відкриває чіткий шлях до розміщення мільйона кубітів на одному чипі, який можна тримати на долоні, зазначили в Microsoft. Такий рівень масштабування є необхідним для того, щоб квантові комп’ютери могли забезпечувати революційні рішення у реальному світі — наприклад, розкладати мікропластик на безпечні компоненти або створювати самовідновлювані матеріали для будівництва, виробництва чи медицини. Сучасні комп’ютери, навіть працюючи разом, не здатні виконати завдання, яке може реалізувати квантовий комп’ютер з мільйоном кубітів.

«Якщо у вашій квантовій розробці немає шляху до мільйона кубітів, ви зіткнетеся з бар’єром ще до того, як зможете вирішити дійсно важливі завдання, що нас мотивують, — пояснив Найяк. — Ми насправді проклали цей шлях».

Топопровідник, або топологічний надпровідник, є особливим типом матеріалу, що створює абсолютно новий стан матерії — не твердий, рідкий чи газоподібний, а топологічний. Його використання дозволяє отримати більш стабільний кубіт, який є швидким, компактним і піддається цифровому контролю без компромісів, характерних для нинішніх альтернатив.

Нагадаємо, що NASA та Microsoft розробили ШІ, який розповідає про Землю. NASA прагне «демократизувати» доступ до наукових даних із запуском Earth Copilot, оскільки отримання та розуміння інформації в базі даних NASA наразі є складнішим для людей, які не є дослідниками чи науковцями.

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