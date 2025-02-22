close-btn
PaySpaceMagazine

Microsoft презентувала передовий квантовий чип Majorana 1

22.02.2025 10:00
Микола Деркач
Читати росiйською

Microsoft представила Majorana 1 — перший у світі квантовий чип на базі нової архітектури Topological Core, яка, як очікується, дозволить створити квантові комп’ютери, здатні вирішувати значущі проблеми промислового масштабу за роки, а не десятиліття

Microsoft презентувала передовий квантовий чип Majorana 1

Microsoft презентувала передовий квантовий чип Majorana 1 Фото: news.microsoft.com

Про це повідомила пресслужба Microsoft.

Зазначається, що цей чип використовує перший у світі топопровідник — революційний тип матеріалу, який дозволяє спостерігати за частинками Майорани та контролювати їх, створюючи більш надійні та масштабовані кубіти — основні будівельні блоки квантових комп’ютерів.

Нагадаємо, що Майорана (Majorana) — це тип квазічастинок, що мають особливі квантові властивості. Microsoft назвала свій чип Majorana 1 саме через використання цих частинок.

Як винахід напівпровідників свого часу зробив можливими сучасні смартфони, комп’ютери та електроніку, так і топопровідники разом із новим типом чипів прокладають шлях до створення квантових систем, що можуть масштабуватися до мільйона кубітів і вирішувати найскладніші промислові та соціальні проблеми, заявили в Microsoft.

«Ми зробили крок назад і сказали: “Гаразд, давайте винайдемо транзистор для квантової епохи. Якими властивостями він має володіти?”, — каже Четан Найяк, технічний експерт Microsoft. — Саме так ми й дійшли до цього результату — особливе поєднання, якість і важливі деталі у нашому новому стеку матеріалів дозволили створити новий тип кубітів і, зрештою, всю архітектуру».

Цікаве по темі: Microsoft створить найпотужніший у світі квантовий суперкомп’ютер

Нова архітектура, використана у розробці процесора Majorana 1, відкриває чіткий шлях до розміщення мільйона кубітів на одному чипі, який можна тримати на долоні, зазначили в Microsoft. Такий рівень масштабування є необхідним для того, щоб квантові комп’ютери могли забезпечувати революційні рішення у реальному світі — наприклад, розкладати мікропластик на безпечні компоненти або створювати самовідновлювані матеріали для будівництва, виробництва чи медицини. Сучасні комп’ютери, навіть працюючи разом, не здатні виконати завдання, яке може реалізувати квантовий комп’ютер з мільйоном кубітів.

«Якщо у вашій квантовій розробці немає шляху до мільйона кубітів, ви зіткнетеся з бар’єром ще до того, як зможете вирішити дійсно важливі завдання, що нас мотивують, — пояснив Найяк. — Ми насправді проклали цей шлях».

Топопровідник, або топологічний надпровідник, є особливим типом матеріалу, що створює абсолютно новий стан матерії — не твердий, рідкий чи газоподібний, а топологічний. Його використання дозволяє отримати більш стабільний кубіт, який є швидким, компактним і піддається цифровому контролю без компромісів, характерних для нинішніх альтернатив.

Нагадаємо, що NASA та Microsoft розробили ШІ, який розповідає про Землю. NASA прагне «демократизувати» доступ до наукових даних із запуском Earth Copilot, оскільки отримання та розуміння інформації в базі даних NASA наразі є складнішим для людей, які не є дослідниками чи науковцями.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Microsoft надасть Україні $100 млн на підтримку цифрової інфраструктури

Скільки заробляє генеральний директор Microsoft

Від Microsoft вимагають відшкодувати понад $1 млрд: причина

Рубрики: MicrosoftСвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Київстар отримав особливі статуси від Fortinet та Microsoft 11.02.2025

Київстар отримав особливі статуси від Fortinet та Microsoft
Microsoft надасть Україні $100 млн на підтримку цифрової інфраструктури 10.01.2025

Microsoft надасть Україні $100 млн на підтримку цифрової інфраструктури
10 корисних функцій, які з'явились у Windows 11 цього року 31.12.2024

10 корисних функцій, які з'явились у Windows 11 цього року
Акціонери Microsoft не підтримали створення резерву біткоїнів 12.12.2024

Акціонери Microsoft не підтримали створення резерву біткоїнів
Від Microsoft вимагають відшкодувати понад $1 млрд: причина 05.12.2024

Від Microsoft вимагають відшкодувати понад $1 млрд: причина
Microsoft потрапила під антимонопольне розслідування у США 28.11.2024

Microsoft потрапила під антимонопольне розслідування у США
Вибір редакції
Всі
Курс гривні у 2025 році: прогнози експертів та ключові фактори впливу
ТОП статей 20.02.2025

Курс гривні у 2025 році: прогнози експертів та ключові фактори впливу

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2025 — аналітика
ТОП статей 20.02.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  14:00

Найбільша криптокрадіжка в історії: хакери зламали біржу Bybit

 Сьогодні  13:00

У Дії зʼявилися нові послуги для ветеранів та родин військових

 Сьогодні  11:00

Торгівля з ЄС: що Україна купує і продає найбільше

 Сьогодні  10:00

Microsoft презентувала передовий квантовий чип Majorana 1

 21.02.2025  20:00

НБУ змінив правила звітності для небанків

 21.02.2025  19:00

Біткоїн досягнув «точки розвороту» бичачого ринку

 21.02.2025  18:00

Дія.City розширюється: хто стане новими резидентами

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber