Microsoft надасть Україні $100 млн на підтримку цифрової інфраструктури

Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні сервіси українським держустановам

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram-каналі.

Освітні заклади, державні агенції та центральні й регіональні органи влади безоплатно користуватимуться хмарними продуктами Microsoft до кінця 2025 року. Це рішення допоможе посилити цифрову стійкість держави та захищати держустанови в кіберпросторі.

«У 2023 році компанія надала технологічну допомогу на суму понад $500+ мільйонів, у 2024-му ще на $100 мільйонів, і цьогоріч отримаємо підтримку в такому ж обсязі», — пишуть у Мінцифри.

З початку повномасштабної війни корпорація стійко підтримує Україну. Microsoft допомогла перенести цифрову інфраструктуру в безпечні датацентри по всій Європі. А ще долучається до підтримки проєктів з кібербезпеки, розслідування воєнних злочинів проти населення в Україні та фінансування гуманітарних організацій.

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«Вдячні партнерам за послідовну й потужну підтримку. Продовження програми — важливий крок підтримки України під час війни та в процесах цифрової трансформації», — додали у міністерстві.

Нагадаємо, що Мінцифри обрало 9 стартапів, які представлять Україну на TechChill 2025. TechChill — одна з найбільших балтійських технологічних конференцій. Щороку захід відвідує понад 2 тисячі учасників з усього світу, щоб запартнеритися чи показати свій продукт топовим міжнародним інвесторам. TechChill — це перспективний майданчик для пошуку нових контактів, обміну досвідом і залучення підтримки для масштабування проєктів.

Крім того, NASA та Microsoft розробили ШІ, який розповідає про Землю. NASA прагне «демократизувати» доступ до наукових даних із запуском Earth Copilot, оскільки отримання та розуміння інформації в базі даних NASA наразі є складнішим для людей, які не є дослідниками чи науковцями.

Раніше ми писали, скільки грошей отримає Україна від легалізації криптовалюти. Україна створює 2,5% світового трафіку криптовалют, а тому надходження до держбюджету від легалізації цифрових активів були б значними.

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