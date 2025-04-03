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Застосунок Армія+ обновили: що змінилося

03.04.2025 13:00
Ольга Деркач
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У застосунку Армія+ з’явилися шість нових рапортів, які стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров’я

Застосунок Армія+ обновили: що змінилося

Застосунок Армія+ обновили: що змінилося Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA/

Вони доступні у новій версії, яку можна завантажити з App Store чи Google Play. Про це йдеться у пресрелізі на сайті Міністерства оборони України.

Серед нових рапортів:

  • звільнення через утримання трьох дітей до 18 років;
  • вільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;
  • звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;
  • звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю;
  • звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;
  • звільнення за станом здоров’я.

Рапорти оформлюються всього за кілька хвилин. До кожного додається інформативна довідка з короткими й зрозумілими порадами, а також поясненням, які документи можуть знадобитися. Структура рапорту побудована за чітким алгоритмом, а кожен етап супроводжується підказками, що допомагають надіслати його командиру без помилок.

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«Продовжуємо будувати екосистему для військових, де вони можуть швидко і зручно реалізувати свої права. Наприклад, рапорт на звільнення за станом здоров’я — один із найпопулярніших в армії. У паперовому варіанті, щоб його подати, треба витратити час: написати рапорт від руки, зібрати усі документи, зробити копії. Ми ж цифровізували цей процес і зробили його лінійним та максимально зрозумілим для користувача», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, що у застосунку Армія+ з’явилися рапорти для повернення на службу після СЗЧ. Заповнити рапорт на повернення на службу можна за 5 хв. Далі весь шлях до нової частини швидкий та зрозумілий. Про кожен наступний етап повернення приходитимуть сповіщення-пояснення.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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