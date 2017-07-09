ТОП-5 новостей недели: волна мошенничества в магазинах и год Uber в Украине

Предлагаем вам вспомнить самые интересные события прошлой недели и высказать свое мнение по ним

Отголоски вируса Petya

По приблизительным подсчетам, в результате кибератаки 27 июня вышли из строя 10% частных, правительственных и корпоративных компьютеров. Создатели вируса сняли со своего биткоин-кошелька все полученные от потерпевших деньги — около 10 тыс долл. После этого они опубликовали заявление, в котором сообщили о готовности предоставить универсальный ключ для расшифровки всех зараженных компьютеров в обмен на 100 биткоинов (более 250 тыс долл). Эксперты предупреждают — не стоит ожидать, что прошедшая атака была последней. Следующая может произойти уже на днях, а еще одна — ближе ко Дню независимости Украины 24 августа.

Рынку мобильных платежей в Украине быть!

Кабинет министров Украины снял ограничения для расчетов с помощью мобильных телефонов. Как сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, необходимо было урегулировать механизм возврата средств, если оплата с мобильного не связана с оплатой услуг телекома. Теперь этот барьер устранен.

Новый вид мошенничества в магазинах

В Киеве появился новый вид мошенничества в магазинах. Покупателям выдают недействительные чеки и отказываются возвращать деньги. Согласно сообщению ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве, уже несколько жителей столицы пострадали от новой схемы, используемой некоторыми недобросовестными магазинами.

Год Uber в Украине

Международная технологическая компания Uber отметила первый год работы в Украине. По словам руководства украинского офиса, Украина стала одной из самых быстрорастущих и успешных стран для Uber. За этот год Uber был запущен в 5 городах Украины. Тысячи водителей подключились к сервису, а среднее время ожидания автомобиля составляет сейчас около 5 минут. О других итогах работы Uber за год и планах компании — читайте в материале.

Половина глобального e-commerce припадает на Китай

Ожидается, что в этом году продажи на китайском рынке электронной коммерции достигнут отметки в 1,132 трлн долларов. Такую оценку озвучили аналитики eMarketer. Онлайн-торговля составит 23,1% всех розничных продаж Китая. При этом более 75% покупок в электронной коммерции будут осуществлены при помощи мобильных устройств.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали вирус Petya и кольцо для платежей. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей еженедельно!

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