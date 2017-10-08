ТОП-5 новостей недели: закон о MobileID и уход банков из Каталонии

Мы собрали самые интересные события прошлой недели и предлагаем вам высказать свое мнение по ним

Рада приняла закон для полноценного запуска в Украине BankID и MobileID

Парламент во втором чтении и в целом принял закон об электронных доверительных услугах. Закон позволит зарегистрировать компанию, подписать договор или отправить любой запрос в государственный орган, используя всего лишь свой смартфон. Принятый законопроект позволяет применять технологии BankID, Mobile ID и получать публичные услуги в электронной форме не только в Украине, но и на территории всего Евросоюза.

Банки уходят из Каталонии на фоне риска отделения региона от Испании

Один из крупнейших банков Испании Banco Sabadell намерен переместить свою штаб-квартиру из Барселоны (столица Каталонии) в Аликанте в связи с возможностью объявления регионом независимости от Испании. Такому примеру может последовать еще один крупный кредитор страны — Caixabank. Напомним, на этой неделе правительство Каталонии намеревалось провозгласить независимости от Испании после спорного и хаотичного референдума.

Google рассказал о том, как ведут себя украинцы в интернете

Google представил результаты нового глобального исследования, проведенного компанией KANTAR TNS. Исследование показало, что 66% украинцев регулярно пользуются интернетом в личных целях. Для сравнения, на глобальном уровне эта цифра составляет 82%. Самые активные пользователи в возрасте 25-34 и 35-44 лет. Чаще всего украинские онлайн-пользователи развлекаются в интернете, ищут информацию, выполняют поставленные задачи и т.д. О других выводах читайте в публикации.

Facebook внедрит FaceID для аутентификации пользователей

Facebook тестирует свою собственную версию технологии распознавания лиц Apple Face ID в качестве способа аутентификации пользователей для входа в аккаунты. Новая технология будет полезна пользователям, которые хотят войти в свои аккаунты, но находятся в ситуации, когда не могут пройти двухфакторную аутентификацию с помощью SMS-сообщения. Или в том случае, если пользователь теряет доступ к основной учетной записи электронной почты, которая необходима, чтобы зайти в Facebook.

Швеция создаст безналичное общество при помощи биткоина

Швеция известна своим стремлением стать первым безналичным обществом в мире. В этом вопросе страна делает ставку на криптовалюту биткоин, которая, по мнению регуляторов, может обеспечить анонимность, схожую с традиционной системой оплаты наличными. В центробанке Швеции начали задумываться о запуске цифровой формы денег при поддержке правительства. Биткоин — одно из наиболее приемлемых решений.

Напомним, на прошлой неделе мы обсуждали мобильные платежи на заправках и новый способ взломать Приват24. Участвуйте в обсуждениях и следите за подборками самых популярных новостей еженедельно!

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