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Samsung
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
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Samsung
25.02.2018
Представлен Samsung S9: камера вместо шопинга, паролей и переводчиков
23.02.2018
Смартфоны Samsung превратятся в платежные терминалы
22.02.2018
Samsung Galaxy S9: о новом флагмане уже известно почти все
16.02.2018
Люди потратили на смартфоны рекордное количество денег
11.01.2018
К 2020 все устройства Samsung будут подключены к интернету вещей
03.01.2018
Названы даты выхода в свет смартфонов-флагманов 2018 года
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
29.12.2017
ТОП-10 самых продаваемых смартфонов 2017 года в Украине
11.12.2017
Samsung Pay будет развиваться как мобильный банкинг
30.11.2017
Названы лидеры продаж мобильных устройств в Украине
27.11.2017
Лучшие смартфоны 2017 года: в тройку лидеров впервые не попал Apple
21.11.2017
Samsung Pay официально запустился в еще одной стране
03.11.2017
Назван лидер по мировым поставкам смартфонов
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
25.10.2017
Samsung и Ant Financial инвестировали $40 млн в искусственный интеллект
19.10.2017
Samsung усовершенствует своего голосового помощника Bixby
13.10.2017
Генеральный директор Samsung ушел в отставку
13.09.2017
Количество предзаказов смартфона Samsung Galaxy Note 8 бьет рекорды
04.09.2017
Samsung проведет испытания самоуправляемых автомобилей
31.08.2017
Объемы транзакций с Samsung Pay бьют рекорды
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