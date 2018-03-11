Мобильные платежи всего за пару лет утвердились в статусе самой обсуждаемой инновации в мире финансовых технологий. Новости о презентации очередной системы мобильных платежей появляются все чаще, повышая градус конкуренции.

Бывает много способов оформить покупку с мобильного в интернете, или на кассе магазина. Среди них выделяют две разные по происхождению средств технологии. В странах с развитой экономикой финучреждения и производители электроники предлагают владельцам смартфонов загружать в мобильные приложения номера банковских карт. А в развивающихся государствах - использовать средства со счета абонента мобильной связи.

В Украине прием оплаты посредством сотового телефона и мобильная коммерция пока уступают традиционным платежным сервисам. Товары и услуги чаще всего оплачивают наличными, или пластиком.

Однако наиболее прогрессивные отечественные банки, технологические стартапы и телекоммуникационные операторы постепенно выводят на рынок финансов мобильные проекты. Благодаря таким инициативам, украинцы все чаще расплачиваются с мобильных устройств в онлайн-пространстве. А ритейлеры со своей стороны создают все условия для удобства таких покупок.