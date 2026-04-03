У Києві відбудеться фінтех-конференція Payments & Security EMA Conference 2026

03.04.2026 16:18
Микола Деркач

17 квітня в Києві відбудеться XXVI Payments & Security EMA Conference 2026 – головний професійний майданчик для обговорення майбутнього платіжних технологій та фінансової безпеки в контексті євроінтеграції України!

Організатор події Асоціація ЄМА, яка вже 26 рік поспіль проводить конференцію в форматі Payments & Security, відому серед учасників ринку гострою актуальністю тем та високим професіоналізмом запрошених експертів. Титульний партнер конференції – компанія Visa, партнерами конференції також виступають компанії Tieto Banktech, CNICK Ukraine, Thales, та Oberig IT.

У центрі програми – платіжні інновації, сучасні методи оплати, розвиток банківських мобільних застосунків, а також нові сервіси й продукти від лідерів фінансового ринку. Окремий блок виступів та дискусій буде присвячений актуальним викликам кібербезпеки, зокрема викраденню особистості та шахрайству з використанням ШІ. Особливий фокус – адаптація до правил і стандартів ЄС із збереженням унікальних українських рішень та лідерських позицій у сфері платежів.

Слоган конференції – EU Rules. UA style – відображає підхід України до євроінтеграції: інтегруватися у європейський фінансовий простір, не втрачаючи власної ідентичності та інноваційного потенціалу.

Головні теми конференції:

  • Платіжні інновації на роздоріжжі: перспективи A2A та QR-платежів в Україні.
  • Майбутнє протидії фінансовим злочинам: AI та поведінкова аналітика.
  • ЄС vs UA: як інтегрувати євростандарти, не вбиваючи бізнес-драйв?
  • Еквайринг, емісія та IRF: де нові точки зростання в перенасиченому ринку?
  • Ризики, безпека та процесинг: як захистити інфраструктуру та дані в реальному часі?
  • Чи є життя за межами смартфона? Носимі гаджети – потужні інструменти для ідентифікації, платежів та доступу.
  • Stolen ID та AI-шахрайство: новітні методи атак та захист наступного покоління.
  • #Явний покупець: як поєднати безпеку з вимогами користувача до зручності? Щорічне дослідження ТОП-5 банківських мобільних додатків.
  • Людина як основа безпеки: чому культура кіберобізнаності має стати ядром стратегії ризик-менеджменту.

Захід відбудеться у гібридному (онлайн+оффлайн) форматі, в зручному приміщенні з укриттям. З міркувань безпеки, точну адресу буде повідомлено учасникам напередодні івенту.

Реєстрація та детальна інформація за посиланням: ema.com.ua.

З питань участі та партнерства пишіть [email protected], 095-406-3369, Ірина Петрова або [email protected] 095-426-2354, Олеся Данильченко .

