У Києві відбудеться фінтех-конференція Payments & Security EMA Conference 2026

17 квітня в Києві відбудеться XXVI Payments & Security EMA Conference 2026 – головний професійний майданчик для обговорення майбутнього платіжних технологій та фінансової безпеки в контексті євроінтеграції України!

Організатор події Асоціація ЄМА, яка вже 26 рік поспіль проводить конференцію в форматі Payments & Security, відому серед учасників ринку гострою актуальністю тем та високим професіоналізмом запрошених експертів. Титульний партнер конференції – компанія Visa, партнерами конференції також виступають компанії Tieto Banktech, CNICK Ukraine, Thales, та Oberig IT.

У центрі програми – платіжні інновації, сучасні методи оплати, розвиток банківських мобільних застосунків, а також нові сервіси й продукти від лідерів фінансового ринку. Окремий блок виступів та дискусій буде присвячений актуальним викликам кібербезпеки, зокрема викраденню особистості та шахрайству з використанням ШІ. Особливий фокус – адаптація до правил і стандартів ЄС із збереженням унікальних українських рішень та лідерських позицій у сфері платежів.

Слоган конференції – EU Rules. UA style – відображає підхід України до євроінтеграції: інтегруватися у європейський фінансовий простір, не втрачаючи власної ідентичності та інноваційного потенціалу.

Головні теми конференції:

Платіжні інновації на роздоріжжі: перспективи A2A та QR-платежів в Україні.

Майбутнє протидії фінансовим злочинам: AI та поведінкова аналітика.

ЄС vs UA: як інтегрувати євростандарти, не вбиваючи бізнес-драйв?

Еквайринг, емісія та IRF: де нові точки зростання в перенасиченому ринку?

Ризики, безпека та процесинг: як захистити інфраструктуру та дані в реальному часі?

Чи є життя за межами смартфона? Носимі гаджети – потужні інструменти для ідентифікації, платежів та доступу.

Stolen ID та AI-шахрайство: новітні методи атак та захист наступного покоління.

#Явний покупець: як поєднати безпеку з вимогами користувача до зручності? Щорічне дослідження ТОП-5 банківських мобільних додатків.

Людина як основа безпеки: чому культура кіберобізнаності має стати ядром стратегії ризик-менеджменту.

Читайте також: Скільки грошей Україна залучила від ОВДП з початку воєнного стану

Захід відбудеться у гібридному (онлайн+оффлайн) форматі, в зручному приміщенні з укриттям. З міркувань безпеки, точну адресу буде повідомлено учасникам напередодні івенту.

Реєстрація та детальна інформація за посиланням: ema.com.ua.

З питань участі та партнерства пишіть [email protected], 095-406-3369, Ірина Петрова або [email protected] 095-426-2354, Олеся Данильченко .

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

Частка непрацюючих кредитів у банках продовжує скорочуватися

НБУ оштрафував фінансову компанію на ₴11 млн