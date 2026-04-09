Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції: стартує відбір на tech-події

09.04.2026 20:20
Микола Деркач

Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції та безкоштовно презентувати свої продукти в Європі. Відкривається відбір до національних делегацій на три топові tech-події у Франції, Греції та Молдові

Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції: стартує відбір на tech-події

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Українські фаундери можуть безкоштовно отримати квитки, власні стенди на павільйонах та можливість представити свій продукт на цих майданчиках. Це шанс залучити інвестиції та знайти клієнтів серед глобальних корпорацій.

Цього року відбираються команди на такі події:

  • Viva Technology у Парижі (17-20 червня). Одна з найбільш технологічних подій Європи. Відбирається 10 стартапів, які орієнтовані на європейські ринки. Переможці відбору отримають квитки та власне місце на національному стенді, а трійка найкращих команд зможе презентувати продукт на сцені. Дедлайн подання заявок: 21 квітня.

Подати заявку можна за посиланням usf.com.ua.

  • Panathenaea в Афінах (27-29 травня). Найбільша tech-подія Балкан, де Україна вперше буде представлена на виставці. Мінцифри шукає 8 готових до масштабування проєктів (рівень TRL 6+). Надається місце на стенді стенд, квитки на всі три дні та ексклюзивний доступ до нетворкінгу з інвесторами. Дедлайн подачі заявок: 17 квітня.

Подати заявку.

  • Startup Moldova Summit у Кишиневі (22 квітня). На саміті зберуться понад 50 європейських інвесторів. Шукаються команди з Deep-tech або AI-рішеннями та вільною англійською для участі в панельних дискусіях. Трьом найкращим стартапам за підтримки проєкту EU4Innovation East повністю покриваються витрати на квитки та проживання. Ще три українські проєкти, які перемістили свою діяльність до Молдови, отримають безоплатні вхідні квитки на івент. Дедлайн подання заявок: 11 квітня.

Подати заявку.

«Це частина системної роботи Мінцифри з просування української tech-екосистеми на міжнародній арені. Ми допомагаємо вітчизняним інноваціям інтегруватися у глобальний ринок та отримувати доступ до капіталу навіть під час війни», — йдеться у повідомленні Міністерства.

Обирайте конференцію, що підходить вашому продукту, та подавайте заявки.

