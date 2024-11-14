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Apple відмовили в реєстрації власної торгової марки в Україні: причина

14.11.2024 10:20
Дарія Шуть
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Національний орган інтелектуальної власності (НОІВ) України повторно відмовив корпорації Apple в реєстрації торгівельної марки «Яблоко». Вперше це сталось ще до повномасштабної війни

Apple відмовили в реєстрації власної торгової марки в Україні: причина

Фото: unsplash.com

Так, у грудні 2021 року американський техногігант Apple отримав відмову від НОІВ у реєстрації в Україні торгівельної марки «Яблоко». Причиною стало те, що товарний знак був зареєстрований на ім’я ТОВ «Кримфрукт» у 2006 році, а пізніше у 2011 році на ім’я Гавриш Тетяни Володимирівни.

Однак компанія не погодилась з таким рішенням та подала апеляцію. В корпорації аргументували, що словесна торгівельна марка «Apple», логотип у вигляді яблука та заявлене позначення «Яблоко» асоціюються з їхньою компанією. Як наслідок, вони тісно пов’язані із широким спектром товарів та послуг, включаючи технологічні продукти та послуги з розповсюдження товарів.

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Також в апеляції представники компанії зазначили, що «Кримфрукт» та Тетяна Гавриш не мають відношення до господарської діяльності, тому це не створить плутанини та перетину марок, особливо, якщо взяти до уваги популярність знаку Apple.

В результаті Апеляційна палата НОІВ провела порівняльний аналіз протиставлених торгівельних марок, включаючи фонетичну, смислову та графічну схожість, а також послуги. Регулятор не знайшов підстав для задоволення апеляції, тому вдруге відмовив у реєстрації відповідної торгової марки, йдеться у рішенні органу від 25 вересня.

Нагадаємо, найбільший український ритейлер АТБ-маркет запустив четверту власну торговельну марку «День у День» з нагоди 31-ї річниці компанії.

Продукція під брендом «День у День» вже присутня на полицях магазинів АТБ, повідомили у пресслужбі компанії. Вона охоплює практично всі категорії товарів (серветки, мило, шампуні та інші засоби гігієни, чай, солодощі, кисломолочні продукти тощо).

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Рубрики: AppleКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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