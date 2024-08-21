Google призначила нову керівницю компанії в Україні

Компанія Google призначила Тетяну Лукинюк новою керівницею українського підрозділу компанії

До цього вона займала посаду B2C-директорки в Київстар і мала досвід роботи в міжнародних компаніях, таких як Coca-Cola, Mars та Red Bull.

«Сьогодні початок роботи на цій новій посаді є певним викликом, проте я повна рішучості зробити все можливе, щоб наші співробітники, клієнти, користувачі та партнери продовжували отримувати необхідну підтримку в складні часи. Я з ентузіазмом дивлюся в майбутнє і готова активно долучитися до ініціатив Google, спрямованих на допомогу Україні в процесі відбудови та демонстрації нашої стійкості», — заявила Тетяна Лукинюк.

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Віцепрезидент Google у Центральній та Східній Європі Патрік Варнкінг підкреслив, що компанія рада призначенню Тетяни Лукинюк і впевнений, що її досвід сприятиме розвитку Google в Україні. Він також зазначив, що компанія продовжить підтримувати Україну, зосереджуючи увагу на технологіях для безпеки та освіти.

Нагадаємо, що стало відомо, хто стане директором з розвитку бізнесу у Київстар. Костянтин Вечір, який наразі займає посаду директора B2B в Київстарі, тепер виконуватиме обов’язки директора з розвитку бізнесу на масовому ринку (B2C). Під керівництвом директора B2C знаходиться приблизно 90% доходу найбільшого мобільного оператора країни. З 2019 року Костянтин Вечір обіймає посаду директора B2B у Київстарі. Тепер він також тимчасово виконуватиме обов’язки директора B2C.

Раніше ми писали, що компанію Google можуть примусово розділити. Міністерство юстиції США розглядає можливість розділити компанію Google, що належить Alphabet Inc., після того, як суд визнав, що компанія монополізувала ринок онлайн-пошуку. Найбільш ймовірними об’єктами для продажу є операційна система Android і веб-браузер Google Chrome. Чиновники також розглядають можливість примусового продажу AdWords, платформи, яку компанія використовує для продажу текстової реклами.

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За матеріалами: Vector.