На Google подав до суду регулятор Канади: причина

Канадське антимонопольне відомство розпочало розслідування проти Google за звинуваченням в антиконкурентній поведінці

Бюро з питань конкуренції Канади подало до суду на Google, що входить до складу корпорації Alphabet, звинувативши компанію в антиконкурентній поведінці в інтернет-рекламі.

У своїй заяві Бюро повідомило, що подало позов до Антимонопольного трибуналу з проханням видати наказ, який, серед іншого, зобов’язує Google продати два свої рекламні інструменти. Регулятор також прагне стягнути з Google штраф для забезпечення дотримання канадського антимонопольного законодавства.

«Google змушує учасників ринку використовувати його власні інструменти, позбавляючи інші компанії можливості конкурувати за якість послуг й іншим чином спотворюючи конкурентний процес», — наголосили у державному регуляторі.

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Водночас у Google заявили, що ця скарга ігнорує інтенсивну конкуренцію, де покупці і продавці реклами мають великий вибір, і вони «з нетерпінням чекають можливості представити їхню позицію в суді».

«Наші інструменти рекламних технологій допомагають вебсайтам і застосункам фінансувати свій контент і дають можливість компаніям будь-якого розміру ефективно залучати нових клієнтів», — зазначив Ден Тейлор, віцепрезидент Google з глобальних оголошень.

Ще у 2020 році Бюро з питань конкуренції розпочало розслідування, щоб з’ясувати, чи займався пошуковий гігант практиками, які шкодять конкуренції в індустрії онлайн-реклами. А на початку цього року розширило сферу розслідування, включивши в неї рекламні технологічні сервіси Google.

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Розслідування виявило, що Google є найбільшим постачальником рекламних технологій для інтернет-реклами в Канаді і «зловживає своїм домінантним становищем через поведінку, спрямовану на збереження і зміцнення своєї ринкової влади».

Ця справа є продовженням зусиль Міністерства юстиції США, спрямованих на те, щоб довести, що Google монополізував ринки рекламних серверів видавців і рекламних мереж рекламодавців.

Google стверджує, що Мін’юст США ігнорує законні бізнес-рішення компанії і що ринок онлайн-реклами є стійким. Компанія також заявляє, що американський уряд вибрав вузький шматок інтернет-ринку і не врахував агресивну конкуренцію.

Нагадаємо, техногігант Google анонсував зміни у відображенні результатів пошуку в країнах Європи через скарги конкурентів.

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За матеріалами Reuters