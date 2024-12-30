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Обіг платежів через WayForPay склав 18 млрд грн з початку року

30.12.2024 17:30
Дарія Шуть
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Платіжний сервіс WayForPay оголосив річні фінансові результати та спрогнозував зростання ринку на 20% у наступному році

Обіг платежів через WayForPay склав 18 млрд грн з початку року

Фото: freepik.com

Обіг платежів через WayForPay за 11 місяців 2024 року склав 18 мільярдів гривень, що на 35% більше порівняно з минулим роком. Також за підсумками року до сервісу приєдналося понад 12 000 нових підприємців, а загальна кількість користувачів перевищила 47 000 бізнесів.

Такі цифри підтверджують загальну тенденцію — стабільне зростання ринку онлайн-платежів в Україні завдяки активній цифровізації бізнесу, довірі до безготівкових розрахунків і впровадженню нових доступних рішень.

Аналізуючи цьогорічний стан ринку у WayForPay стверджують, що онлайн-платежі стають ключовим інструментом для зростання малого та середнього бізнесу, особливо в e-commerce та соцмережах. Висока конкуренція стимулює впровадження все більш сучасних рішень, таких як мобільні платежі, QR-коди та інтеграції із соцмережами.

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Водночас регуляторні виклики, жорсткі вимоги та часті зміни законодавства створюють фінансове та операційне навантаження на платіжні компанії. Одним з важливих елементів розвитку галузі в компанії називають підвищення фінансової грамотності в суспільстві та довіри до онлайн-оплат.

Щодо інструментів WayForPay, які мають найбільшу популярність, вдвічі збільшився обсяг створених онлайн-магазинів та сторінок для продажу товарів та послуг. Кількість лендінгів, інтернет-магазинів, вітрин товарів та біолінків тощо, створених за допомогою сервісу, у 2024 році зросла на 47% у порівнянні з 2023 роком й склала понад 15 000 сторінок.

За прогнозами сервісу, у 2025 році зростання ринку складе приблизно 15-20%, а також в Україні варто очікувати появи нових платіжних рішень, наприклад, оплати з рахунків, що має високу популярність в Європі. В самій компанії зосередяться на розробці та впроваджені нових інструментів та на розширенні співпраці з Visa і Mastercard.

Нагадаємо, WhiteBIT, одна з найбільших європейських криптовалютних бірж, у партнерстві з платіжною системою Visa представила першу дебетову картку, яка дозволяє здійснювати криптовалютні транзакції з кешбеком.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниПлатіжні системиОстанні новини фінансових технологій в Україні
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