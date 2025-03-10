Як працює ОщадБізнес: швидке онлайн-кредитування та сучасні рішення для розвитку бізнесу

Ощадбанк продовжує розширювати можливості для українських підприємців, пропонуючи швидке фінансування та зручний доступ до банківських послуг через онлайн-платформу ОщадБізнес. Як вона працює, які сервіси доступні та які переваги отримують клієнти? Щоб відповісти на ці запитання, ми поспілкувалися з директоркою департаменту кредитування та підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку Юлією Жулановою.

Клієнти Ощаду сегменту мікро-, малого та середнього бізнесу добре знають, що ОщадБізнес – це онлайн-платформа, де зібрано всі ключові фінансові інструменти для підприємців. Щоб скористатись ними, достатньо перейти за посиланням, обрати потрібну послугу і виконати декілька простих кроків згідно з підказками.

ОщадБізнес було створено під час повномасштабної війни як відповідь на актуальні виклики того часу. Запуск платформи припав на березень 2023 року, коли Україна гостро переживала наслідки блекаутів. Онлайн-обслуговування бізнес-сегмента стало не вибором, а необхідністю, як і швидке кредитування без купи паперів.

«Основна ідея була така: має з’явитись платформа, за допомогою якої клієнт може отримати будь-яку послугу, знаходитись в безпечному місці та продовжувати вести бізнес, маючи швидкий доступ до фінансування та інструменти для вирішення нагальних питань», – прокоментувала для PSM Юлія Жуланова.

З її слів, перший сервіс, який було запущено в рамках нової платформи, – кредитування онлайн. Сьогодні через нього Ощадбанк отримує близько 25% всіх заявок.

«Якщо ви підприємець і плануєте отримати кредит, потрібно близько 15 хвилин для того, щоб подати заявку на кредитування. Так, для цього слід внести код (ЄДРПОУ для юридичних осіб або індивідуальний податковий номер для ФОП, – ред.) і зайти в кабінет. За цим кодом підтягнеться базова інформація з відкритих джерел, зокрема КВЕД, ім’я, місце реєстрації. Потім потрібно буде відповісти на декілька простих запитань, зокрема щодо того, яка саме послуга потрібна від банку, яка сума кредиту та на які потреби», – зауважила Юлія Жуланова.

За 24 години (зазвичай значно швидше) користувач отримує інформацію щодо попереднього рішення банку. Якщо результат позитивний, треба дати підсумкову згоду, а також додати пакет необхідних документів (підходять як електронні версії, так і звичайні фото). На остаточне затвердження також виділено одну добу, після чого можна переходити до підписання угоди.

Результати функціонування платформи ОщадБізнес

Головний результат від роботи платформи – швидке вирішення потреб клієнтів у режимі онлайн.

Якщо раніше підприємцю для отримання фінансування потрібно було близько місяця збирати різні документи, їздити з ними до банку, багато тижнів чекати рішення, не розуміючи, що відбувається з заявкою, паралельно хвилюючись не встигнути розрахуватися з постачальниками, то зараз усе змінилось:

подання заявки онлайн за лічені хвилини;

перевірка статусу заявки в режимі онлайн;

інформування на месенджери/мейл, щодо зміни статусу

надання документів на кредит онлайн;

отримання кредиту за декілька днів.

За два роки функціонування платформи ОщадБізнес банком погоджено 855 кредитів на загальну суму понад 1,5 млрд грн, розглянуто 3352 запити на 6,1 млрд грн.

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Які сервіси пропонує ОщадБізнес окрім кредитування?

«Після реалізації кредитування онлайн ми подумали, що було б добре зробити це з іншими сервісами. Наразі ми маємо кілька послуг онлайн, окрім кредитування, зокрема відкриття рахунків для юридичних осіб та ФОП», – зазначає Юлія Жуланова.

Партнерські програми

Клієнт може обирати з широкого спектра партнерських програм відповідно до власних потреб та отримати вигідні пропозиції онлайн. Система автоматично перевіряє дані через відкриті реєстри, додає необхідні документи та швидко формує заявку.

«Ощадбанк посідає перше місце в Україні за кількістю партнерських програм – у нас їх більше 300. Ці програми дають можливість придбати потрібну техніку та обладнання на вигідних умовах, отримати фінансування для поповнення обігових коштів», – пояснила Юлія Жуланова.

Ощадбанк запровадив для партнерів особливий сервіс.

«Коли партнери відправляють до нас клієнта, вони хочуть контролювати процес кредитування, прийняття рішення щодо надання кредиту. Клієнт, який подав заявку щодо позики, в персональному кабінеті може бачити етап її розгляду (наприклад, він отримує повідомлення на кшталт «ваші документи надійшли до банку»). Точно так і наші партнери хотіли бачити статус їхніх клієнтів, і ми створили для них таку можливість, щоб вони не витрачали час на дзвінки до банку. Відповідно, у нас є окремий партнерський канал для кредитування клієнтів онлайн», – зауважила директорка департаменту кредитування та підтримки ММСБ Ощадбанку.

Страхування

Коли оформляється кредит, банки вимагають страхувати те, що надається в заставу. Страховий поліс можна оформити онлайн в ОщадБізнес. Як це зробити?

Для початку потрібно обрати страхову компанію. ОщадБізнес надає можливість порівняти пропозиції акредитованих страхових компаній за ціною, умовами та термінами, щоб знайти найкращий варіант. Потім слід заповнити відповідні дані, підписати договір за допомогою електронного підпису. Страховий поліс одразу з’явиться в персональному кабінеті та надійде електронною поштою. Раніше це займало день, а тепер відбувається за лічені хвилини для клієнта.

Оцінка вартості майна під заставу

Якщо клієнт бере кредит, часто виникає потреба оцінити майно, яке він пропонує банку в заставу. Через ОщадБізнес це робиться дистанційно та швидко: обираємо об’єкт, сільгосптехніку чи обладнання, заповнюємо дані та завантажуємо фото. Результат буде доступним у персональному кабінеті.

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Попередній розгляд валютних контрактів

Послуга, яку Ощад зараз запускає в тестовому режимі, – попередній розгляд валютних контрактів. Наприклад, ви є бізнесменом, який має намір вийти на міжнародний ринок і ніколи не мав досвіду співпраці з валютними контрактами.

«До підписання контракту ви маєте можливість відправити його до Ощадбанку. Наші фахівці його перевірять і нададуть відповідь, наприклад, чи все добре і чи можна по ньому працювати, чи потрібно щось виправити для уникнення проблем з оплатами, з валютним наглядом або фінансовим моніторингом», – говорить Юлія Жуланова.

Які спеціальні програми фінансування доступні на платформі ОщадБізнес?

Кредити для аграріїв за ставками від 0,01%.

Авто для бізнесу.

Доступні кредити 5-7-9%.

«Йти до банку з купою документів вже не потрібно, краще бути в безпеці і мати більше часу для свого бізнесу і родини. Ознайомтесь з умовами кредитних програм та подайте заявку на фінансування через сервіс ОщадБізнес. Розвивайте справу свого життя, а ми подбаємо про фінансування!», – зазначається на офіційному сайті Ощадбанку.

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