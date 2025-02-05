Клієнти Райффайзен Банку в Росії спонсорують війну — Bloomberg

Віденський Raiffeisen Bank International AG заробляє гроші на фірмах, що постачають зброю для армії путіна. Банк, який застряг у рф, вже накопичив 4,4 млрд євро прибутку, але не має до нього доступу

Про це свідчать дані, опубліковані агентством Bloomberg.

«Як свідчать банківські виписки та інші документи, російський підрозділ Райффайзен минулого року отримав понад 62 мільйони рублів (620 тисяч доларів) у вигляді плати за свої послуги від однієї російської хімічної компанії. Ця фірма постачала компанії, що потрапила під санкції, інгредієнти, необхідні для виробництва військових систем, йдеться у виписках», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що європейські урядовці, знайомі з документами, кажуть, що «майже напевно» у банку є й інші клієнти, які постачають продукцію для оборонної промисловості росії після того, як путін перевів свою економіку на військові рейки. Кардинальна перебудова російської економіки після вторгнення в Україну втягнула велику кількість цивільних компаній у військові ланцюги постачання.

Оскільки Райффайзен не покинув росію одразу після вторгнення, він фактично застряг у цій країні. У понеділок після цього звіту акції банку впали на 6,4% у Відні.

Прибутки зростають

Відповідаючи на запитання Bloomberg, представник банку заявив, що установа дотримується всіх відповідних санкцій щодо російських підприємств, зокрема тих, які накладені Європейським Союзом, США та Великою Британією.

«РБІ впровадив системи моніторингу та перевірки, інструменти та процедури для забезпечення належного контролю за всіма транзакціями та діловою активністю, щоб вони суворо відповідали чинному санкційному законодавству», — повідомив прес-секретар електронною поштою.

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«Поки ракетні війська путіна минулого року завдавали ударів по українських цивільних об’єктах і критичній інфраструктурі, Raiffeisen отримав понад €1 млрд чистого прибутку від свого російського підрозділу за перші три квартали. Це становило майже 50% від загального прибутку групи та більш ніж удвічі перевищувало заробіток цього підрозділу за два повні роки до вторгнення. За той самий дев’ятимісячний період банк сплатив до російського бюджету €277 млн податків», — йдеться у матеріалі Bloomberg.

Зазначається, що банк залишається втягнутим в економіку війни і не може перевести активи до материнської компанії в Австрії, незважаючи на стрімке зростання прибутків. Через запроваджені москвою валютні обмеження Raiffeisen протягом кількох років не мав доступу до свого прибутку, унаслідок чого в росії накопичилося €4,4 млрд надлишкового капіталу.

Це створює серйозну дилему для керівництва банку, ринкова капіталізація якого становить близько €7 млрд. З одного боку, вони можуть втратити свою найприбутковішу дочірню компанію, а з іншого — стикаються з регуляторним тиском.

Як і всі банки, що працюють у росії, місцевий бізнес Raiffeisen регулюється центробанком у москві та вважається російською юридичною особою за місцевим законодавством. Це значно ускладнює розрив відносин із клієнтами, навіть якщо вони перебувають під санкціями чи співпрацюють з військовими. Російське законодавство дозволяє закривати рахунки лише в обмеженій кількості випадків і не визнає міжнародних санкцій проти своїх компаній.

Австрійський банк заявляє, що вже три роки намагається знайти спосіб вийти з ринку рф. На нього чинять тиск регулятори США та Європейський центральний банк, вимагаючи прискорити процес виходу. Raiffeisen також керує одним із найбільших банків з іноземним капіталом в Україні, де він є ключовим фінансовим партнером агросектору.

Серед інших іноземних банків, що продовжують працювати в росії, — UniCredit SpA та угорський OTP Bank Nyrt, тоді як Societe Generale SA вирішив зазнати втрат і залишив ринок незабаром після повномасштабного вторгнення у 2022 році. ING Groep NV 28 січня оголосив про продаж свого підрозділу, очікуючи списання €700 млн збитків. 31 січня Bloomberg повідомив, що Goldman Sachs Group Inc. отримав дозвіл москви на продаж свого російського бізнесу.

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