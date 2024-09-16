У Дії з'явились гранти на навчання: як отримати

Навчальні гранти передбачають, що студент не матиме грошей фізично, але в нього буде відповідний сертифікат у Дії

В державному застосунку Дія офіційно стали доступні гранти на навчання. Цьогоріч студенти, які вступили на контракт, отримають фінансування, що покриє частину або всі витрати протягом навчання.

Нагадаємо, ще у липні Кабінет міністрів ухвалив постановку, що дозволяє інтегрувати видачу грантів на навчання в Дії. Ці гранти частково покриють вартість навчання — від 15 тис. грн щорічно протягом всіх курсів (4 роки на бакалаврат / 6 років на медичного магістра).

«Історія з грантами революційна для нашої системи освіти, вона дасть студентам свободу, а університетам мотивацію», — зазначає міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

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Так, гранти можуть отримати студенти, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування.

Для тих, хто склав НМТ мінімум з двох предметів:

на 150 балів грант буде 15 000+ грн;

на 170 балів — 25 000+ грн.

При цьому сума гранту може бути більшою залежно від коефіцієнта. Наприклад, на спеціальність «Освіта / Педагогіка» коефіцієнт 1,5, тому сума гранту збільшиться в 1,5 раза.

Як отримати грант на навчання в Дії

Спочатку студент отримає в кабінеті вступника сповіщення про можливість отримати грант. Він обирає навчальний заклад та програму.

Після зарахування потрібно подати заяву про бажання отримати грант через кабінет в ЄДЕБО між 5 вересня і 31 жовтня. Далі треба дочекатись повідомлення про схвалення гранту.

Наостанок — необхідно залишити заявку про отримання гранту в Дії, і кошти надійдуть на спеціальний рахунок.

Нагадаємо, в державному застосунку Дія розширили перелік цифрових документів. Відтепер українцям стали доступні в Дії цифрові свідоцтва про народження, реєстрацію та розірвання шлюбу, а також зміну імені.

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